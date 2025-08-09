Quảng Trị: Không diễn văn nghệ, hạn chế hoa chúc mừng đại hội Đảng cấp xã

Ngày 9/8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Đảng ủy các xã, phường, đặc khu, thống nhất một số nội dung tại đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Để đảm bảo hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí, đại hội Đảng bộ cấp xã không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng. Đoàn đại biểu nhân dân hoặc đoàn thiếu nhi chào mừng đại hội nếu đã chuẩn bị thì ngắn gọn, tiết kiệm, không hình thức.

Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất hạn chế tối đa hoa đặt tại hội trường đại hội cấp xã (Ảnh minh họa: Tiến Thành).

Hạn chế tối đa hoa đặt tại hội trường đại hội (không quá 5 lẵng hoa). Ưu tiên hoa chung của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hoa chung của các xã, phường trên địa bàn cấp huyện trước sắp xếp, sáp nhập; hoa chung của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ quan và chi bộ khối công an, quân sự trực thuộc Đảng ủy.

Tại phiên họp để duyệt đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội cũng như Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.