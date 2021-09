Quảng Ngãi kiến nghị bổ sung đảo Lý Sơn vào diện đặc biệt khó khăn

Dân trí Sau khi giải thể chính quyền cấp xã, các chính sách hỗ trợ cho huyện đảo Lý Sơn cũng không còn, gây khó khăn cho người dân.

Ngày 16/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét, bổ sung huyện đảo Lý Sơn vào danh sách đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ KH-ĐT bổ sung huyện đảo Lý Sơn vào danh sách đặc biệt khó khăn.

Việc này sẽ giúp đảo Lý Sơn được hưởng chính sách ưu đãi như huyện đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị, theo quyết định 131 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng trình bày mong muốn huyện đảo Lý Sơn được giữ nguyên các chế độ, chính sách như khi còn chính quyền cấp xã.

Huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn nhìn từ trên cao.

Trước đây, huyện đảo Lý Sơn có 3 xã gồm An Bình, An Hải và An Vĩnh. Người dân huyện đảo được hưởng nhiều ưu đãi theo chính sách hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Tuy nhiên, 3 xã của huyện đảo Lý Sơn đã giải thể theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3/2020.

Sau khi giải thể chính quyền cấp xã, các chế độ hỗ trợ cho người dân Lý Sơn cũng không còn. Đặc biệt là chế độ hỗ trợ về bảo hiểm y tế, hỗ trợ nằm viện cho bệnh nhân nghèo, miễn giảm tiền học phí cho học sinh, sinh viên...

Cán bộ, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở đảo không được hưởng cơ chế chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Một số cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù của đảo Lý Sơn cũng không còn hiệu lực gây khó khăn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng.

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý với diện tích trên 10,3 km2, dân số khoảng 22.000 người.

Huyện đảo có thế mạnh về phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, ngành kinh tế mũi nhọn này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Quốc Triều