Quảng Nam rà soát các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An

Ngày 16/4, ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - ký văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông, UBND tỉnh Quảng Nam nắm bắt thông tin Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An vi phạm quy định về đấu thầu.

Nguyễn Duy Hưng (trái) và Trần Quang Anh (Ảnh: Bộ Công an).

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (nhà thầu, nhà đầu tư).

Như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bộ Công an cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang), cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Bị can Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang), bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định trên, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.