Phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn thành phố Vinh

Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", "Phía trước là Nhân dân", Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch trên địa bàn toàn thành phố Vinh vào chiều tối ngày 19/6.

Phun khử khuẩn toàn thành phố nửa triệu dân để phòng dịch Covid-19.

Việc phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc ở các địa điểm trên địa bàn thành phố Vinh với tinh thần "khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo", góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An quyết tâm kiểm soát dịch bệnh vì sự an toàn và sức khỏe của nhân dân.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng hóa học và gần 1,5 tấn hóa chất được sử dụng để phun khử khuẩn toàn thành phố Vinh.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, xã hội" và bảo đảm an toàn cho cán bộ và nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An quyết định phun hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh trong vòng 3 ngày từ 19-21/6. Trong ảnh là khu vực phun khử khuẩn trên đường Trường Thi và trước UBND tỉnh Nghệ An.

Phần lớn trụ sở các cơ quan, ban, ngành từ cấp phường, xã cho đến trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh... đều sẽ được phun khử khuẩn.

Ngoài ra, lực lượng quân sự cũng phun tại các trục đường giao thông chính, các trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, các khu tập trung đông người....

Lực lượng hóa học phun khử khuẩn tại đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Thực hiện phun hóa chất khử khuẩn tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An.

"Trước diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tham mưu phun khử khuẩn kịp thời toàn thành phố Vinh. Trước mắt, chúng tôi sẽ phun khử khuẩn các trục đường chính, trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh… với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ của chúng tôi xác định vì nhân dân sẽ quên mình để phục vụ, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19", Đại tá Vương Đình Quang, Chủ nhiệm Hóa học Quân khu 4 chia sẻ.

Xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng hóa học Quân khu 4 phun khử khuẩn trên địa bàn thành phố Vinh đến hết ngày 21/6.

Nguyễn Duy