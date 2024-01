Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày rằm tháng Chạp

Theo ghi nhận đo lường từ dữ liệu Google vào 12h hôm nay, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội ở mức 11 độ C, rét đậm, rét hại.

Dù thời tiết lạnh giá nhưng vẫn khá đông người tìm về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để đi lễ trong ngày rằm tháng Chạp.

Người dân mặc áo ấm, choàng khăn, bịt kín mặt bê lễ vào Phủ Tây Hồ trong ngày rằm cuối cùng năm Quý Mão.

Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ của người Việt, ngày rằm cuối cùng trong năm là dịp để người dân từ khắp mọi nơi tìm về các đền, chùa, phủ... để tạ lễ.

Bàn phía trước phủ chính chật kín các mâm lễ được người dân dâng lên. Mâm lễ tạ cuối năm thường được chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ và vàng mã.

Người dân chắp tay thành kính lễ tạ phía bên ngoài sảnh phủ chính.

Đã thành thói quen, Huyền My (Cầu Giấy, Hà Nội) 7 năm nay vẫn thường xuyên tới Phủ Tây Hồ trong các ngày rằm, mùng 1 để lễ tạ. Hôm nay cũng vậy, dù thời tiết khá lạnh nhưng My vẫn giữ thói quen tới Phủ để cầu mong bình an, may mắn cho bản thân và gia đình.

Chị Phạm Thanh Ngân (Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, thường vào mỗi dịp rằm và mùng 1 chị đều tới Phủ Tây Hồ để đi lễ. Hôm nay chị tới để cầu sức khỏe và công việc thuận lợi cho gia đình, đồng thời cũng để lễ tạ trong ngày rằm cuối cùng của năm.

Càng về trưa lượng người tới Phủ Tây Hồ có đông hơn nhưng không đáng kể so với nhiều năm trước.

Vào một số thời điểm phía bên trong phủ chính, điện Sơn trang chật kín người vào lễ.

Một số gia đình lại chọn cách mua ốc, cá hay thả chim phóng sinh, cầu bình an và may mắn.

Một số người khác tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc bình yên trong Phủ, chụp ảnh bên cạnh những cành hoa đào báo hiệu một năm mới đang cận kề.