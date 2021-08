Phong tỏa 48 tiếng với 4 xã, phường của TP Quy Nhơn

Dân trí Liên quan đến ổ dịch ở khu vực 7 (phường Bùi Thị Xuân), TP Quy Nhơn (Bình Định) quyết định phong tỏa 48 tiếng (từ 0h ngày 30/8) trên địa bàn bốn phường, xã để truy vết trên diện rộng, tìm các F0.

Ngày 29/8, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, thành phố sẽ khoanh vùng, phong tỏa tạm thời đối với 4 phường, xã của thành phố (phường Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu, phường Hải Cảng và xã Phước Mỹ), bắt đầu từ 0h ngày 30/8.

Ca F0 trong cộng đồng có liên quan đến Cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn).

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với 4 địa phương nêu trên cùng các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế để tầm soát trên diện rộng, truy vết các F0. Triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn các phường, xã nêu trên đảm bảo chống dịch hiệu quả.

Công an TP Quy Nhơn và Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với UBND 4 phường, xã nêu trên bố trí lực lượng, phương tiện chốt tại các đầu mối giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và thực hiện kiểm tra các chốt ra vào trên địa bàn.

Theo Chủ tịch TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, việc phong tỏa tạm thời 48 tiếng đối với 4 địa phương trên là do chính quyền thành phố vừa phát hiện ổ dịch ở khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, trong đó có liên quan đến Cảng cá Quy Nhơn (ở phường Hải Cảng).

"Mục đích phong tỏa là để ngành y tế thành phố tầm soát toàn bộ người dân tại 4 địa phương trên, truy vết các đối tượng F0 trong cộng đồng", ông Nam cho hay.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Phù Cát, theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày để phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 29/8.

Ngày 27/8, Sở Y tế Bình Định thông báo khẩn người lao động và những người có mặt tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam (thuộc thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát), từ 13/8 - 27/8, khẩn trương khai báo y tế để kịp thời được tư vấn hỗ trợ.

Theo đó, mọi người dân trên địa bàn Phù Cát buộc ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác, đi làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng…

Doãn Công