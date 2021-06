Phong tỏa 2 khu dân cư ở TP Bắc Ninh có ổ dịch Covid-19 mới phát sinh

Dân trí Những ngày gần đây, liên tiếp 2 ổ dịch mới được phát hiện tại TP Bắc Ninh. Chính quyền tỉnh này quyết định phong tỏa 2 phường phát sinh ổ dịch.

Công nhân Công ty AAC (Khu công nghiệp Quế Võ, ở phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) nằm đợi phân loại để đưa đi cách ly.

Ngày 7/6, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết định thiết lập cách ly y tế khu Hai Văn, phường Vân Dương với tổng số 165 hộ (1.310 nhân khẩu). Thời gian áp dụng từ 6h ngày 6/6, tùy theo diễn biến tình hình dịch thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cũng ra quyết định thiết lập cách ly y tế ở khu đất đấu giá Nam Sơn, thuộc Khu Sơn Đông, phường Nam Sơn với 16 hộ gia đình (193 nhân khẩu).

Yêu cầu đề ra, việc cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội.

Thành phố Bắc Ninh giao UBND phường Vân Dương, phường Nam Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập ngay chốt kiểm soát, kiểm soát 24/24h tại các địa điểm nêu trên theo đúng quy định.

Đến ngày 7/6, thành phố Bắc Ninh ghi nhận 358 ca dương tính với SARS -Cov-2, riêng trong ngày 7/6 có thêm 20 ca bệnh.

Bá Đoàn