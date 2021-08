Thực hiện "kỷ luật thép" tại TPHCM, ai không hoàn thành phải thay thế!

Dân trí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, thời gian giãn cách xã hội tăng cường tại TPHCM, các lực lượng phải thực hiện kỷ luật thép để phục vụ người dân, không để dịch dây dưa mãi trong cộng đồng.

Sáng 23/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát, kiểm tra việc thực hiện tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn Quận 4 (TPHCM).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên một gia đình có nhiều người mắc Covid-19 ở Quận 4 (Ảnh: VGP).

100% người dân được hỗ trợ để yên tâm ở nhà

Phó Thủ tướng đã đặt nhiều câu hỏi chi tiết cho lãnh đạo phường 4 (Quận 4) về các biện pháp để bảo đảm nắm sát các nhu cầu về ăn, ở, trợ giúp y tế cho 100% người dân, hộ dân trên địa bàn. Ông yêu cầu chính quyền cơ sở phải chắc chắn không để sót, lọt bất kỳ một người dân, hộ dân nào không được hỗ trợ đầy đủ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đặc biệt là hỗ trợ y tế khi cần thiết. Chỉ có như vậy thì người dân mới yên tâm ở nhà, thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội.

Chủ tịch UBND phường 4 Kha Thị Kim Hương khẳng định, phường nắm được 100% nhu cầu cần của người dân, hộ dân trên địa bàn. Người dân có thể liên lạc, gửi thông tin trợ giúp qua các đường dây nóng, nhóm liên lạc trên mạng xã hội hoặc trực tiếp hoặc qua tổ dân phố, cụm liên gia. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng hỗ trợ của phường, các tổ công tác đặc biệt sẽ đến trợ giúp ngay lập tức.

Ngoài ra, phường cũng lập danh sách những hộ dân thuộc diện cần trợ giúp đặc biệt, gia đình đang có người nhiễm Covid-19 (F0) điều trị tại nhà để tư vấn, hỗ trợ, thăm khám thường xuyên.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an cơ sở nắm rất rõ số lượng người dân cư trú trên địa bàn và tham mưu cho chính quyền cơ sở để hỗ trợ, chăm lo đầy đủ, không để sót lọt bất kỳ một ai. Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tổ chức tiếp nhận, tập trung, xét nghiệm, phân loại, đưa những người lang thang, cơ nhỡ vào các cơ sở bảo trợ, chăm sóc xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quán triệt: "Dứt khoát trong hôm nay, đối tượng lang thang, cơ nhỡ phải được quản lý toàn bộ".

Phó Thủ tướng lưu ý, tới đây khi tăng cường xét nghiệm diện rộng, nhiều khả năng những địa bàn như Quận 4 sẽ có thêm rất nhiều F0. Vì vậy, ngay từ lúc này phải chuẩn bị trạm y tế lưu động có tăng cường lực lượng quân y để khám, phân loại. Những F0 được điều trị tại nhà thì vận động bà con lối xóm giúp đỡ.

Bản thân đã mắc Covid-19 và vừa được điều trị khỏi, bà Kha Thị Kim Hương cho biết, phường 4 cũng chủ động kêu gọi những người nhiễm F0 đã điều trị khỏi, đủ sức khỏe tình nguyện tham gia các hoạt động công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là trợ giúp những gia đình đang có F0 điều trị tại nhà. Theo bà Hương, trong nhiều hẻm, người dân san sẻ, chăm sóc lẫn nhau, kể cả nấu đồ ăn tiếp tế cho các gia đình đang có F0 điều trị tại nhà.

Tán thành quan điểm này, Phó Thủ tướng thông tin, trong cuộc làm việc hôm qua (22/8), ông và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã kêu gọi những người từng mắc Covid-19 được điều trị khỏi, đủ sức khỏe thì tham gia chăm sóc, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, động viên những người mới mắc bệnh.

"Ai không hoàn thành nhiệm vụ phải thay thế"

Phó Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo phường, quận tại địa bàn thị sát.

Trong cuộc làm việc nhanh với lãnh đạo Quận 4 trưa ngày 23/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe Chủ tịch UBND Quận 4 Lê Văn Chiến báo cáo, khó khăn lớn nhất của địa phương là có những khu vực, hẻm nhỏ, nhà cửa san sát nên khó kiểm soát việc tuân thủ nghiêm quy định giãn cách. Bên cạnh đó, nhiều phường của Quận 4 có đường ngang, ngõ tắt rất nhiều nên gặp không ít khó khăn trong cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân cũng như hỗ trợ y tế cần thiết.

Về vấn đề này, các thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị Quận 4 phải rà soát kỹ, nếu cần thiết thì đề xuất lực lượng chi viện để bảo đảm tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nghiêm giãn cách trên địa bàn; hỗ trợ đầy đủ lương thực, thực phẩm, trợ giúp y tế kịp thời cho người dân.

Từ bài học, kinh nghiệm thực hiện giãn cách thời gian qua, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu lớn nhất hiện nay là phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, từ đó triển khai xét nghiệm diện rộng và kiểm soát cho được các F0.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Lúc này chúng ta phải thực hiện kỷ luật thật nghiêm. Ai không hoàn thành nhiệm vụ thì thay thế. Chúng ta thực hiện "kỷ thuật thép" để phục vụ nhân dân. Tuyệt đối không được để dịch tiếp tục dây dưa mãi trong cộng đồng".

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, công điện của Thủ tướng nêu mục tiêu đầu tiên phải thực hiện nghiêm giãn cách thật nghiêm đúng tinh thần "người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, ai ở đâu ở yên đó". Muốn người dân ở trong nhà, chúng ta phải lo 100% người dân trên địa bàn không bị đói, không bị thiếu bữa, nhất là những người nhiễm Covid-19 đang điều tại nhà phải được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng. 100% người dân khi có nhu cầu về y tế phải có người tiếp nhận, tiếp cận ngay lập tức và phải có trợ giúp y tế tối đa theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong thời gian giãn cách, phải tranh thủ thời gian để tổ chức xét nghiệm. Các địa phương của TPHCM đã được bổ sung thêm máy, sinh phẩm xét nghiệm, được tăng cường lực lượng thì phải thực hiện nghiêm xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối an toàn.

Sau nữa là đẩy mạnh việc tiêm vắc xin, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương phải đạt 100% đối tượng theo quy định phải được tiêm mũi 1, tổ chức tiêm mũi 2 đúng thời hạn.

Ông đòi hỏi chính quyền cơ sở phải cam kết từng việc một. Phường phải cam kết với quận. Dưới phường, từng tổ dân phố cũng phải cam kết để rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Cam kết mà không làm được thì phải bị xử lý.

Thái Anh