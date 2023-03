Phó Thủ tướng: "Đăng kiểm xe diễn ra rất tùy tiện, thiếu chặt chẽ"

Chiều 8/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ Công an để xử lý ngay tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Kể từ khi sai phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm được phanh phui, hoạt động này tại các địa phương cũng có nhiều bất cập, điển hình là tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại trung tâm đăng kiểm ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Những bất cập này đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và đời sống bình thường của người dân.

Sai phạm có hệ thống

Báo cáo lãnh đạo Chính phủ, đại diện Bộ GTVT cho biết cả nước hiện có 61/281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, trong đó có 53 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra, 8 trung tâm đăng kiểm dừng do không đủ điều kiện theo Nghị định 139 của Chính phủ.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, 22/31 đơn vị đăng kiểm với 41 dây chuyền kiểm định đang dừng hoạt động. Tại TPHCM, 9 trung tâm đăng kiểm với 17 dây chuyền kiểm định bị tạm dừng hoạt động khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm ngày càng nghiêm trọng.

"Khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở TPHCM, thậm chí, có tháng chỉ đạt khoảng 30% ở cả 2 thành phố trên", theo lãnh đạo Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các cơ quan sớm đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm bất cập trong công tác đăng kiểm và không được làm ảnh hưởng đến người dân (Ảnh: VGP).

Thông tin về kết quả điều tra bước đầu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh đây là những sai phạm, vi phạm mang tính hệ thống, không chỉ do thiếu kiểm tra, giám sát.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc điều tra, xử lý của Bộ Công an trong hoạt động đăng kiểm là hết sức cần thiết và kịp thời trong bối cảnh phương tiện giao thông mất an toàn, công tác quản lý về phương tiện giao thông bị buông lỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tính mạng của người tham gia giao thông.

Qua việc khởi tố điều tra đã xác định được rõ những sai phạm, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để chấn chỉnh, xử lý, nhằm thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan quản lý Nhà nước với người dân.

Ông Hà khẳng định những sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số trung tâm đăng kiểm là hết sức nhức nhối, ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng của người dân.

Theo Phó Thủ tướng, trong một thời gian dài, việc xã hội hóa đã huy động được nguồn lực bên ngoài bước đầu đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ công về kiểm định. Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm định, hoán cải phương tiện giao thông vận tải còn diễn ra rất tùy tiện, chưa được quản lý chặt chẽ đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật.

Vì vậy, chuyên án của Bộ Công an góp phần chấn chỉnh, lập lại trật tự trong lĩnh vực đăng kiểm, nâng cao niềm tin của người dân. Việc này cho thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như những bất cập trong mô hình xã hội hóa hoạt động đăng kiểm.

"Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước là cung cấp dịch vụ công cho người dân. Vì vậy, trong khi giải quyết, xử lý những yếu kém của cơ quản lý Nhà nước, phải tìm giải pháp tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân", Phó Thủ tướng quán triệt.

Chi viện nhân lực đăng kiểm cho 2 thành phố lớn

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo một số bộ, ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp cần tập trung thực hiện để đưa hoạt động đăng kiểm sớm trở lại bình thường, nhất là tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT có phương án, giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại, yếu kém nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ đăng kiểm cho người dân.

Khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở TPHCM (Ảnh: Mạnh Quân).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT sớm đưa ra hướng dẫn cho phép các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu ô tô đủ điều kiện được tham gia thực hiện kiểm định xe; thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Đơn vị này cũng được yêu cầu tập trung huy động, điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác "chi viện" cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, TPHCM, kết hợp tăng ca, kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Mặt khác, Bộ GTVT cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng huy động các đơn vị có chức năng, đủ điều kiện thực hiện hoạt động đăng kiểm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục phân hóa các nhóm đối tượng vi phạm để có phương thức đấu tranh phù hợp, nhất là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Về lâu dài, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an để xem xét phương thức tách chức năng quản lý Nhà nước và hoạt động của các trung tâm kiểm định; quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ đăng kiểm viên…

"Sau cuộc họp hôm nay, các đồng chí phải làm ngay, phải thay đổi ngay, không thể để tình trạng như thế này được", Phó Thủ tướng chỉ đạo.