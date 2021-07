Phó Thủ tướng: Bình Dương cần trang bị khẩn cấp 1.000 khẩu oxy

Dân trí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương trang bị 1.000 khẩu oxy để kịp thời can thiệp điều trị, cứu chữa trong trường hợp bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra, làm việc tại các doanh nghiệp và khu điều trị Covid-19 ở Bình Dương.

Sáng 20/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An).

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo công ty cho biết nơi đây có 380 lao động đang sản xuất "3 tại chỗ" (ăn, ngủ, làm việc tại phân xưởng) để đảm bảo "3 bảo vệ" (bảo vệ sản xuất, công nhân và nhà máy).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự ứng biến linh hoạt của ban giám đốc công ty trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng gợi ý lãnh đạo TP Dĩ An tìm hướng giải quyết chỗ ở an toàn, đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động các công ty; cố gắng phối hợp để giải quyết tốt nhu cầu ăn, ở, làm việc của công nhân lao động, không để họ thiếu thốn và làm việc trong môi trường thiếu an toàn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp cung cấp dữ liệu về công nhân lao động cho chính quyền địa phương nắm, để thuận lợi hơn trong công tác điều tra dịch tễ trong trường hợp doanh nghiệp có các ca nhiễm, nghi nhiễm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác làm việc với Công ty Cổ phần khí đặc biệt Việt Nga.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần khí đặc biệt Việt Nga (KCN Việt Nam - Singapore, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên). Đây là đơn vị chuyên sản xuất các loại khí nén oxy, nitơ, khí công nghiệp.

Phó Thủ tướng đã đề nghị công ty nâng cao công suất sản xuất khí oxy để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 cho tỉnh nhà; giao UBND tỉnh tính toán chi phí để kịp thời trang bị oxy cho các khu điều trị.

Đến kiểm tra tại khu điều trị Covid-19 ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 và lắng nghe đơn vị chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều trị bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường được đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương trang bị khoảng 1.000 khẩu oxy âm tường (đầu cấp oxy gắn tường) cho các khu để kịp thời can thiệp điều trị, cứu chữa trong trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng.

Kinh phí có thể huy động nguồn xã hội hóa hoặc duyệt chi khẩn cấp, không vướng thủ tục ngân sách.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh đặc biệt chú trọng công tác chăm lo sức khỏe cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu, không được để đội ngũ này gặp khó khăn…

Về vấn đề vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân lao động, Phó Thủ tướng cho biết, hiện Trung ương đang cố gắng đẩy nhanh kết nối với các tổ chức, đơn vị cung ứng vắc xin và dự kiến cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ có đủ vắc xin tiêm cho toàn bộ người dân và công nhân lao động.

Từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.303 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cách ly tập trung hơn 11.865 người, hơn 24.262 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú và có 143 bệnh nhân đã điều trị khỏi.

Trung Kiên