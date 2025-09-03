Phó Đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị cắt ghép hình ảnh trên TikTok

Ngày 3/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho biết, ông đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ một tài khoản TikTok sử dụng hình ảnh ông phát biểu tại nghị trường Quốc hội để ghép vào nội dung sai sự thật, phát tán trên không gian mạng.

Hình ảnh ông Dương Khắc Mai bị cắt ghép với thông tin sai sự thật trên TikTok (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Dương Khắc Mai cho biết, nhiều ngày trước, một tài khoản TikTok đã dùng hình ảnh của ông phát biểu tại nghị trường Quốc hội để ghép với dòng chữ có nội dung “Đề xuất sốc: Vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20h có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng”.

Nội dung này được phát tán đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, 8.000 bình luận và hơn 3.600 tài khoản TikTok khác chia sẻ.

“Chủ tài khoản TikTok đã dùng hình ảnh của tôi và ghép vào nội dung hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã báo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng để có phương án xử lý chủ tài khoản TikTok”, ông Dương Khắc Mai nói.