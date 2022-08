Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Ngày 29/8, tại Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho Đại tá Đặng Trọng Cường (Ảnh: ĐL).

Đại diện Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đặng Trọng Cường, Phó chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT, Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thay mặt Bộ Công an ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của Đại tá Phạm Văn Sơn và Đại tá Đặng Trọng Cường thời gian qua. Hai Đại tá đều là những cán bộ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, lập trường kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao; luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các cương vị công tác mới.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, trên cương vị mới được giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Văn Sơn và Đại tá Đặng Trọng Cường sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sở trường trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đặng Trọng Cường tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đồng thời khẳng định, trên cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, ông sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phát huy khả năng, kinh nghiệm để cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.