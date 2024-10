Phiên livestream đặc biệt của Giám đốc Công an Phú Thọ

Buổi đối thoại của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về công tác phòng ngừa, đấu tranh với thanh thiếu niên tụ tập sử dụng vũ khí, hung khí vi phạm pháp luật trên địa bàn, diễn ra tại trụ sở UBND phường Nông Trang, TP Việt Trì.

Fanpage Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ và Công an tỉnh Phú Thọ livestream (phát trực tiếp) buổi đối thoại này.

Fanpage Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ và Công an tỉnh Phú Thọ phát trực tiếp buổi đối thoại của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn với thanh, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn (Ảnh chụp màn hình).

"Cơ quan công an không bỏ lọt một trường hợp nào, một vụ việc nào"

Sau khi nghe các báo cáo, trao đổi của đơn vị chức năng, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp trao đổi với các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được mời tới buổi đối thoại và phụ huynh của các cháu.

"Anh chị có mua xe máy cho cháu không?", Đại tá Nguyễn Minh Tuấn hỏi một phụ huynh có con bị công an bắt vì đua xe, đánh võng, bốc đầu.

"Không ạ. Xe của bố cháu nhưng khi bố mẹ cháu đi làm thì cháu lấy đi sử dụng", vị phụ huynh trả lời.

"Anh chị có biết xe máy là nguồn nguy hiểm không? Anh chị không quản lý được thì đấy là hại con rồi đấy. Chị suy nghĩ như thế nào khi bây giờ cháu phạm tội? Để xảy ra thế này rất đáng tiếc, rồi liên lụy rất nhiều đến bố mẹ, anh chị, và tương lai của các cháu. Thế nên chúng ta phải nghe hết, từng cháu một trong buổi hôm nay", Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói.

Sau đó, ông Tuấn lắng nghe các tâm sự, lời chia sẻ hối lỗi từ các thanh, thiếu niên hư đang bị tạm giữ hoặc vừa bị công an bắt giam, khởi tố vì điều khiển xe lạng lách, bốc đầu hoặc dùng dao kiếm, đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

"Phải mời tất cả phụ huynh của các cháu và các cháu không may vi phạm pháp luật tới đây để tuyên truyền pháp luật như thế này. Tôi đi dự nhiều buổi tuyên truyền rồi, toàn cháu ngoan ngồi nghe thôi, còn các cháu vi phạm thì có tuyên tuyền được đâu", ông Tuấn nói.

Nói với một thanh niên vừa bị khởi tố gây rối trật tự công cộng do cùng nhóm bạn cầm dao kiếm, chai thủy tinh đánh nhau tại quảng trường Hùng Vương (TP Việt Trì), Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nghiêm nghị: "Khi cháu bốc đồng, cháu có nghĩ cơ quan công an không xử lý được cháu hay không? Hay cháu không nghĩ tới việc đó đúng không?".

Thanh niên này thừa nhận "cháu không suy nghĩ tới" và bây giờ đang cảm thấy hối hận về hành vi sai trái của mình.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho rằng hội nghị đối thoại hôm nay rất cần thiết bởi tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn Phú Thọ nói chung, TP Việt Trì nói riêng đang rất đáng báo động.

Buổi đối thoại của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhận được hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình).

"Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng tất cả hành vi của các bạn, dù trước hay sau, đều bị cơ quan pháp luật xem xét. Chưa có vụ việc nào mà các bạn vi phạm pháp luật mà cơ quan công an bỏ qua, bởi tất cả hành vi của các bạn đều bị nhân dân phản ánh tới cơ quan công an qua hệ thống thông tin, hình ảnh. 100% vụ việc, cơ quan công an không bỏ lọt một trường hợp nào, một vụ việc nào", Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

"Dù các bạn có làm, có vi phạm, có ý đồ che giấu thì cũng không bao giờ che giấu được", Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói tiếp.

"Chúng ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại"

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn mong muốn các thanh thiếu niên "vấp ngã ở đâu, đứng dậy tại đấy".

"Tôi rất cảm ơn gia đình của các cháu thanh thiếu niên không may vi phạm pháp luật đã rất thẳng thắn đến đây dự và có những lời nói lan tỏa đến những phụ huynh, gia đình không có mặt ở đây nhưng có con em cùng trang lứa, có nguy cơ vi phạm pháp luật", ông Tuấn nói.

Ông đề nghị các nhà trường, thầy cô giáo trên địa bàn Phú Thọ, đặc biệt khu vực giáp ranh với TP Việt Trì, ngoài việc dạy kiến thức còn cần trang bị cho các cháu kỹ năng sống, quan tâm tới tính cách của học sinh, đặc biệt từ lớp 10-11 bởi "đây là lứa tuổi rất dễ vi phạm".

"Thói quen hàng ngày của các cháu sẽ hình thành tính cách. Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận, các cụ ta đã nói thường xuyên như vậy rồi. Tính cách của mình thế nào thì số phận mình như vậy", ông Tuấn tâm sự.

Bên cạnh những gửi gắm với các bậc phụ huynh phải quan tâm nhiều hơn tới con em của mình, Giám đốc Công an Phú Thọ mong muốn cơ quan công an, điều tra sẽ xem xét các cháu vi phạm lần đầu, khai báo thành khẩn.

"Chúng ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Các cháu đều đã biết lỗi và đều ăn năn hối lỗi. Tôi mong các vị phụ huynh sẽ coi đây là bài học. Cuộc sống ai cũng nhiều việc nhưng tài "tài sản để dành" của mỗi gia đình là con cái cần phải được chia sẻ, lắng nghe, kiểm tra thường xuyên hơn. Chúng ta phải kiểm tra qua bạn bè của các cháu, xem chơi với ai, làm gì, ở đâu, ăn uống sinh hoạt như thế nào?", Đại tá Nguyễn Minh Tuấn tâm sự.

Giám đốc Công an Phú Thọ khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với cơ quan tố tụng đánh giá trong từng trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật để có hướng xử lý phù hợp.

Buổi đối thoại của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn được phát trực tiếp trên Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận được hưởng ứng rất lớn của cộng đồng mạng. Rất nhiều người dân địa phương theo dõi sự kiện, đưa ra bình luận tích cực về ý nghĩa của buổi đối thoại này.