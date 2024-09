Phép màu ở Làng Nủ: Trong số người mất tích, 8 người kịp thoát khi lũ về

Sáng 13/9, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ thông báo, trong số 49 nạn nhân còn mất tích, có 8 người trong 2 gia đình ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân kịp chạy thoát.

Như vậy, tính đến 9h20 ngày 13/9, có 48 thi thể được tìm thấy sau vụ lũ quét, 39 người mất tích, 17 người bị thương và 8 người may mắn thoát nạn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang xác nhận, làm rõ thông tin trong số những nạn nhân mất tích, có một số người đi làm ăn xa.

Ông Hoàng Văn Tiện, chủ hộ 4 người đi lánh nạn ở nhà người thân, nói ông không biết nhà mình trong danh sách mất tích nên không báo cho chính quyền thôn.

Ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân là anh em của Trưởng thôn Làng Nủ - ông Hoàng Văn Diệp.

Ông Diệp cho biết thời điểm lũ về, có người ông trong gia đình bị ốm nên cả hai gia đình về bên nhà người ông để tiện chăm sóc, nhờ vậy nên thoát nạn.

Báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai cuối giờ chiều 12/9 cho biết, trận mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 vừa qua đã gây ngập sâu và lũ trên diện rộng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Mưa lũ trên địa bàn tỉnh cũng khiến 9.172 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 810 nhà thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%).

Hiện nay, cơ quan chức năng chưa thể thống kê được đầy đủ chi tiết thiệt hại, song theo sơ bộ thống kê đến thời điểm này, mưa lũ gây thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chính quyền địa phương nhận định tỉnh Lào Cai chưa bao giờ chịu ảnh hưởng nặng nề như cơn bão này khi phạm vi ảnh hưởng rất rộng, xảy ra cùng một thời gian, trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều loại hình thiên tai xảy ra cùng một thời điểm: Mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất, công trình bị ảnh hưởng sập đổ...

Mục tiêu cao nhất được lãnh đạo địa phương nhấn mạnh là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khẩn trương ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng của cơn bão, tiếp tục hoạt động sản xuất , kinh doanh và các hoạt động bình thường của đời sống xã hội; thực hiện nhanh nhất các chính sách hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trực tiếp đến hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ để chia sẻ mất mát với bà con và động viên lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Ông cũng nhiều lần xúc động, bật khóc khi chứng kiến nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn của người dân nơi đây.

Trong cuộc họp với lãnh đạo tỉnh sau đó, Thủ tướng nhận định "lịch sử Lào Cai chưa bao giờ có trận mưa lũ như lần này". Điều này thể hiện qua phạm vi mưa lũ rộng, đối tượng nhiều, tính chất phức tạp, diễn ra rất nhanh chóng, đột ngột, kỹ năng, trang thiết bị ứng phó còn thiếu, yếu, phản ứng chưa kịp thời, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan.

Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn, thăm hỏi sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích; đồng thời hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lào Cai đã nỗ lực, quyết tâm, vận dụng hết khả năng, "gồng mình" ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội, công an đã sẵn sàng, triển khai lực lượng từ sớm, từ xa, bám sát địa bàn, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngoài thiệt hại về vật chất, Thủ tướng cho rằng tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân cũng rất nặng nề, cần được động viên, chia sẻ và có giải pháp.

