Phạt lái xe khách lấn sang làn ngược chiều, suýt gây tai nạn trên cao tốc

Ngày 21/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, thông qua phản ánh từ người dân, Đội 1 C08 vừa lập biên bản xử phạt tài xế Đ.V.H. (SN 1975, quê Ninh Bình), do có hành vi điều khiển ô tô khách đi không đúng làn đường quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế H.điều khiển xe khách vượt ẩu, khiến ô tô đi chiều ngược lại phải đánh lái tránh gấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào lúc 15h53 ngày 19/8, tại km165 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ô tô khách biển số 29H-805.xx do anh H. điều khiển có hành vi đi không đúng làn đường quy định (đi sang làn ngược chiều), ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông.

Theo hình ảnh clip ghi lại, trong quá trình di chuyển trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế H. bất chấp nguy hiểm, vượt một ô tô khác đang đi cùng chiều tại vạch kẻ liền trên đường cao tốc.

Đúng lúc này, một ô tô khác di chuyển theo chiều ngược lại đi tới, "cú vượt ẩu" của tài xế H. khiến tài xế ô tô đi chiều ngược lại phải đột ngột giảm tốc độ, đánh lái vào làn dừng khẩn cấp để tránh xảy ra va chạm.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra bất bình trước hành vi điều khiển ô tô nguy hiểm của tài xế H.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định về làn đường, tốc độ, khoảng cách khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

Trước đó, Cục CSGT phát đi thông báo về việc công khai số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an). Theo Cục CSGT, việc Thiếu tướng Bình công khai số điện thoại nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67).

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.