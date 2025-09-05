Phát hiện thi thể người đàn ông trong đám cháy rừng

Sáng 5/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, các lực lượng thuộc đơn vị đã hỗ trợ dập tắt một vụ cháy rừng sản xuất xảy ra tại xã Phú Vinh, thành phố Huế.

Trong khu vực xảy ra đám cháy, các lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông T.M. (SN 1955), trú tại thôn 6, xã Phú Vinh, chủ khu rừng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân tham gia chữa cháy (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Trước đó, vào lúc 18h45 ngày 4/9, tại khu vực rừng keo tràm của gia đình ông T.M. và ông Trần Sang (SN 1964), cùng trú tại thôn 6, xã Phú Vinh, xảy ra cháy.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân tham gia chữa cháy.

Đến 20h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha.