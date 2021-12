Phát hiện thêm nhiều vạch xương cá ở Hà Nội gây bức xúc người đi đường

Cận cảnh hàng loạt vạch xương cá tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô

Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội chính thức thừa nhận, đoạn đường kẻ vạch xương cá "tiến thoái lưỡng nan" từng gây sốt cộng đồng mạng xã hội hồi tháng 11 đang có sự bất cập trong tổ chức giao thông.

Để có giải pháp nhằm giải quyết bất cập về tổ chức giao thông trên đường Vành đai 3 theo như phản ánh và đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người đi đường, trước mắt, Sở sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan căn cứ theo quy định hiện hành rà soát lại phương án tổ chức giao thông tại khu vực này để điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Sau loạt bài đưa tin về sự việc này, báo Dân trí nhận được phản ảnh của một số độc giả, theo đó, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Nhật Tân rẽ ra đường gom thuộc huyện Đông Anh và chiều ngược lại) thì tuyến đường này chằng chịt các vạch kẻ xương cá khiến người tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

Là người thường xuyên di chuyển qua đoạn đường gom Võ Nguyên Giáp, anh Nguyễn Văn Thuấn ở Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đi làm trong nội thành nên thường xuyên phải di chuyển qua đoạn đường này, thấy nhiều người bị bắt vì di chuyển đè vào vạch xương cá bủa vây trên đường. Bản thân tôi cũng đã từng bị bắt rồi nên từ các lần sau toàn phải đi tránh vạch này ra".

"Vào khung giờ cao điểm, các phương tiện tham gia giao thông đông đúc mà cứ phải đua nhau lạng lách để tránh các vạch xương cá này, cảm thấy rất nguy hiểm", anh Thuấn chia sẻ thêm.

Cũng theo ghi nhận, trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Pháp Vân, hàng loạt vạch xương cá được kẻ tại các lối ra vào.

Vạch xương cá có chiều dài vài chục mét, các phương tiện đi thẳng thì mắc lỗi đè vạch xương cá mà tạt sang làn bên cạnh thì sẽ mắc lỗi đè vạch kẻ liền.

Cận cảnh chiếc ôtô màu xanh di chuyển vào vạch xương cá trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Pháp Vân.

Nhiều phương tiện ôtô khi di chuyển đến các nút giao buộc phải đè vạch xương cá để tiếp tục di chuyển lên phía trước không có bất cứ lựa chọn nào khác.

Vạch xương cá trên đường vành đai 3, đoạn nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khá dài. Hầu hết các phương tiện xe máy đều mắc lỗi đè vạch khi di chuyển qua khu vực này.

Toàn cảnh đoạn đường vành đai 3 giao cắt quốc lộ 5 từng gây sốt cộng đồng mạng khi được coi là khiến người đi đường "tiến thoái lưỡng nan", đi thẳng thì mắc lỗi đè vạch xương cá mà tạt sang làn bên cạnh thì mắc lỗi đè vạch kẻ liền.

Về giải pháp lâu dài, Sở GTVT cho biết sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống đường gom dọc theo hai bên đường Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến Quốc lộ 5 (cũ) kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực.