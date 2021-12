Vụ vạch xương cá "tiến thoái lưỡng nan": Sở GTVT Hà Nội thừa nhận bất cập

Dân trí Sở GTVT Hà Nội chính thức thừa nhận, đoạn đường kẻ vạch xương cá "tiến thoái lưỡng nan" từng gây sốt cộng đồng mạng xã hội hồi tháng 11 vừa qua đang có sự bất cập trong tổ chức giao thông.

Nội dung nêu trên thể hiện trong Văn bản số 5980/SGTVT-QLKCHTGT, được Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn ký, gửi Báo điện tử Dân trí trả lời về phản ánh vạch sơn xương cá trên tuyến đường Vành đai 3 (QL1) đoạn từ nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ đến lý trình Km159+258 (qua nút giao đường Vành đai 3 với QL5 cũ khoảng 950m).

Trước đó, đoạn đường này đã gây sốt cộng đồng mạng khi được coi là khiến người đi đường "tiến thoái lưỡng nan", đi thẳng thì mắc lỗi đè vạch xương cá mà tạt sang làn bên cạnh thì mắc lỗi đè vạch kẻ liền.

Sở GTVT Hà Nội thừa nhận, đoạn đường kẻ vạch xương cá nói trên đang có sự bất cập trong tổ chức giao thông (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo Sở GTVT Hà Nội, hiện trạng tổ chức giao thông trên tuyến đường này về cơ bản được giữ nguyên từ khi tiếp nhận vào năm 2013 cho đến nay. Vào năm 2018, Sở GTVT chỉ điều chỉnh, tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Cụ thể, Sở đã tổ chức giao thông phần đường chính cho phép các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông hỗn hợp (do chưa có đường gom). Giữa làn dừng khẩn cấp và làn xe ô tô chạy có sơn vạch liền 3.1a. Tại các nhánh ram lên, xuống kết nối với 2 nút giao thông (giao đường cao tốc và đường Quốc lộ 5 cũ) thì bố trí các vạch sơn chữ V (vạch 4.2; thường được gọi là vạch sơn xương cá) tách, nhập làn phương tiện.

Tuy nhiên, khi Bộ GTVT bàn giao đoạn từ cầu Thanh Trì đến lý trình Km159+258 (qua nút giao đường Vành đai 3 với QL5 cũ khoảng 950m) về TP Hà Nội, đoạn đường này đã chưa đầu tư hệ thống đường gom song song như đoạn từ Pháp Vân đến cầu Thanh Trì.

Chính vì vậy, các phương tiện xe máy đi chung với phương tiện ô tô với thiết kế ban đầu của đường Vành đai 3 dẫn đến các phương tiện xe máy đã đi vào làn dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo Sở GTVT, để có giải pháp nhằm giải quyết bất cập về tổ chức giao thông trên đường Vành đai 3 theo như phản ánh và đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người đi đường, trước mắt, Sở sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan căn cứ theo quy định hiện hành rà soát lại phương án tổ chức giao thông tại khu vực này để điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực trên được an toàn, thuận lợi.

Về giải pháp lâu dài, Sở GTVT cho biết sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống đường gom dọc theo hai bên đường Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến Quốc lộ 5 (cũ) kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực.

Nguyễn Trường