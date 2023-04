Phát động Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 tại TPHCM

Lễ phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 diễn ra tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, TPHCM, ngày 14/4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 tại TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Thanh Phong - Phó cục trưởng Cục Truyền thông - Công an nhân dân; ông Phạm Việt Công - Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Chương trình còn có sự tham gia của ông Nguyễn Thành Lợi - Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM; ông Phan Công Bằng - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM; bà Hoàng Thị Như Quỳnh - Trưởng ban Thương hiệu, Truyền thông, Trách nhiệm xã hội và Lexus, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Về phía báo điện tử Dân trí, có nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập, và lãnh đạo Ban Thư ký tòa soạn.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi kỳ vọng chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông với người dân (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức, với quy mô lớn hơn, đồng thời ở cả Hà Nội và TPHCM. Ban tổ chức kỳ vọng, sau lễ phát động này, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự quan tâm, ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 sẽ được đông đảo công chúng đón nhận và tham gia hưởng ứng nhiệt tình, có nhiều ý tưởng, sản phẩm đi vào cuộc sống, giải quyết thực trạng phức tạp của giao thông Việt Nam hiện nay.

Chương trình thu hút sự tham gia của đại diện các ban ngành liên quan và đông đảo các bạn sinh viên ở TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình cũng là cầu nối gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước với người dân, giúp mọi người nắm vững kỷ cương pháp luật và tham gia cùng lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chia sẻ nguyên nhân, giải pháp cho các vấn đề giao thông ở thành phố lớn (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình nhận được sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ban ngành địa phương.

Cùng với đó, Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng góp mặt với vai trò là đại sứ Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023. Bằng sức trẻ và kiến thức của mình, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng giới trẻ Việt Nam nêu cao tinh thần tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, từng bước hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc giao lưu cùng sinh viên (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức từ tháng 4 tới tháng 9/2023 với 3 hoạt động chính:

Kế thừa và tiếp nối Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông năm 2022: theo đó, ban tổ chức sẽ đề xuất đưa 3 sáng kiến áp dụng vào thực tế tại Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh - địa phương đang xây dựng mô hình "Tỉnh an toàn giao thông". Ba sáng kiến bao gồm: Hệ thống hỗ trợ điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông; Hệ thống phát hiện và cảnh báo giao thông thông minh; Ứng dụng nguyên lý đèn giao thông trong quản trị giao thông hiệu quả tại Việt Nam.

Tổ chức cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023: cuộc thi là hoạt động trọng tâm thuộc khuôn khổ Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 được tổ chức với quy mô trên toàn quốc, khơi gợi sự sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng mới, ứng dụng công nghệ hiệu quả, nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, bất cập về đường bộ giao thông Việt Nam. Qua đó giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, chấm dứt tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thiết lập tốt kỷ cương pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên.

Tổ chức tọa đàm: tọa đàm là nơi để các chuyên gia đầu ngành và các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông, vận tải chia sẻ và tham vấn quan điểm. Các buổi tọa đàm trao đổi, thảo luận, tập trung hoàn thiện và phát triển các ý tưởng, giải pháp trong Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 có tính ứng dụng cao được áp dụng vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ lễ phát động tại TPHCM vào ngày 14/4, ban tổ chức Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 cũng đã triển khai tọa đàm với chủ đề: "Giải quyết ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội, TPHCM và nâng cao kỷ cương pháp luật, ý thức người tham gia giao thông". Các khách mời tham gia bao gồm: Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó cục trưởng Cục CSGT, ThS Trần Thúy Trâm Quyên - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và ông Dương Anh Tuấn - tác giả đạt giải nhất hạng mục Ý tưởng An toàn giao thông - Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022.

Các diễn giả tham gia tọa đàm (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban tổ chức chia sẻ, việc tổ chức lễ phát động chương trình và tọa đàm tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng rất có ý nghĩa. Bởi đây là ngôi trường đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cho xã hội với quy mô hơn 12.000 sinh viên đang theo học, cũng là đối tượng chính tham gia giao thông hiện nay. Sự kiện được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.