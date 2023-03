Triển khai chương trình Sáng kiến An toàn giao thông 2023

Chương trình kỳ vọng nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành kỷ cương pháp luật khi tham gia giao thông; nêu lên những vấn đề nóng; tìm kiếm ý tưởng sáng tạo cho bài toán an toàn giao thông. Các cơ quan quản lý nhà nước có thêm kênh thông tin lắng nghe những đóng góp, quan điểm của người dân; từ đó đưa ra chính sách phù hợp nhằm giải quyết tình trạng thực tế của giao thông Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ xây dựng cộng đồng Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam ngày càng lớn mạnh ở quy mô toàn quốc, là nơi mọi người thảo luận về những điểm nóng giao thông, các vấn đề về an toàn giao thông tại địa phương và cùng đưa ra đóng góp nhằm giải quyết triệt để vấn đề.

Tọa đàm "Những nỗ lực giải cứu giao thông Hà Nội" do Báo Dân trí tổ chức, diễn ra năm 2022 (Ảnh: Hữu Nghị).

Song hành trong chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023 là chuỗi tọa đàm sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM, với sự tham gia của các lãnh đạo Bộ ban ngành. Qua đó, các chuyên gia cùng thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu các vấn đề về an toàn giao thông đang xảy ra ở Việt Nam hiện nay, trách nhiệm của người dân trong việc đóng góp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Những thách thức của Việt Nam trước việc thay đổi để đưa nền giao thông văn minh, an toàn hơn; giới thiệu mô hình, dự án đã thực hiện tốt nhằm cải tiến cho giao thông ở trong nước và nước ngoài… cũng sẽ được bàn luận.

Trong khuôn khổ của chương trình còn có cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023, với hai hạng mục là "Sáng kiến An toàn giao thông" và "Sáng kiến công nghệ về An toàn giao thông", tổ chức ở quy mô toàn quốc. Đây là cuộc thi do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên nhằm giảm thiểu các vấn đề về an toàn giao thông Việt Nam hiện nay.

Lễ phát động Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 (Ảnh: BTC).

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam hoặc nước ngoài, công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông và muốn đóng góp những sáng kiến để giúp giao thông Việt Nam trở nên tốt hơn.

Các đội thi, cá nhân sẽ chuẩn bị ý tưởng, sản phẩm hoàn thiện nhằm giải quyết các bài toán của giao thông Việt Nam hiện nay, gồm: giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông; giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; giải pháp về thiết lập kỷ cương pháp luật trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Theo đó, các đội thi hoặc cá nhân có sản phẩm dự thi chọn một trong hai hạng mục sau:

Sáng kiến An toàn giao thông: các sáng kiến, giải pháp hoàn thiện thể chế và thiết lập kỷ cương pháp luật về TTATGT; tác động đến hành vi, ý thức của người tham gia giao thông. Người tham dự gửi các tác phẩm với định dạng khác nhau như tranh, ảnh, bài viết, podcast, video (short film hoặc TVC) để tuyên truyền các chủ đề cuộc thi đưa ra.

Sáng kiến công nghệ về An toàn giao thông: Các sáng kiến, giải pháp công nghệ (phần mềm, ứng dụng trên máy tính và các thiết bị điện tử; thiết bị kỹ thuật; robot; thuật toán; mô hình công nghệ; trí tuệ nhân tạo…) ứng dụng trong công tác bảo đảm TTATGT.

Vòng sơ khảo sẽ bắt đầu nhận hồ sơ dự thi từ ngày 5/4 đến 31/8. Chung kết trao giải diễn ra vào tháng 9/2023. Tổng giá trị giải thưởng năm 2023 cũng cao hơn, lên tới 312 triệu đồng.

Các dự án được chọn vào vòng chung kết sẽ qua vòng tuyển chọn, đánh giá từ hội đồng chuyên môn để trình lên các cấp và hỗ trợ đưa các dự án được ứng dụng vào thực tế, nhằm giải quyết các vấn đề nóng về an toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay.