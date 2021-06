Ông Võ Trọng Hải tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 25/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 - được giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải.

Kết quả, ông Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu là 100%.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND khóa XVIII, trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII cũng đã được giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Hoàng Trung Dũng đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Võ Trọng Hải (SN 1968), quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.