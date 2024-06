Ông Park Hang Seo dự lễ ra mắt trung tâm giáo dục phòng cháy ở TPHCM

Ngày 15/6, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07), Bộ Công an; ông Park Hang Seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, cố vấn của Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn Quốc.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nơi giúp người dân, học sinh, sinh viên được phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

"Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ", Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Buổi lễ có sự tham gia của ông Park Hang Seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cục C07, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan đã thống nhất thành lập Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TPHCM tại số 254 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Trung tâm hoạt động thí điểm 6 tháng vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

5 tháng đầu năm 2024, thành phố xảy ra 234 vụ cháy làm 10 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Qua phân tích, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy xuất phát từ người dân chưa được trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Việc thành lập trung tâm là nơi để người dân học tập, trải nghiệm và nghiên cứu.