Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở NN&MT TPHCM

Chiều 22/8, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ, có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, cán bộ Ban tổ chức Thành ủy TPHCM (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trước sáp nhập), giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở NN&MT TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trước sáp nhập), giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, lĩnh vực nông nghiệp - môi trường cũng như hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh TPHCM vừa được hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị các nhân sự được bổ nhiệm cần nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của ngành mình để bắt tay ngay vào việc. Đặc biệt, trong bối cảnh lĩnh vực nông nghiệp - môi trường còn tồn đọng nhiều công việc cần phải xử lý gấp, như: thẩm định giá, tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Thay mặt cán bộ được bổ nhiệm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo thành phố đã giao nhiệm vụ cho cá nhân ông cũng như những cán bộ được trao quyết định hôm nay.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cam kết tăng cường đoàn kết nội bộ cơ quan, bắt tay ngay vào công việc, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao phó.