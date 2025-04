Ống kim loại rơi khiến một kỹ sư tử vong ở Bình Dương

Ngày 12/4, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, tối 11/4, Công an phường Bình Thắng, TP Dĩ An (Bình Dương), nhận được tin trình báo về một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng chung cư The Gió Riverside Bình Dương, đường ĐT16 (KP Ngãi Thắng).

Nạn nhân là anh T.V.T. (35 tuổi, quê Nghệ An) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Công an lấy lời khai nhân chứng, xác định anh T. là kỹ sư làm việc tại công trình xây dựng chung cư nói trên. Nạn nhân phụ trách việc hướng dẫn công nhân nối ống kim loại dẫn bê tông đổ vào trụ sâu dưới đất.

Tối 11/4, sau khi nối 2 ống kim loại với nhau, một nam công nhân vận hành cần cẩu để kéo ống kim loại lên cao rồi đặt dựng đứng. Lúc này, đoạn nối giữa 2 ống kim loại với dây thép cẩu bị tuột ra, ống kim loại rơi vào vị trí anh T. đang đứng khiến nạn nhân bị thương nặng.

Mặc dù anh T. được đưa đi cấp cứu, nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện.