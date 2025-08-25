Ông Dương Anh Đức làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Sáng 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông.

Ông Dương Anh Đức giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (Ảnh: H.Q.).

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường đến nhận công tác tại UBND TPHCM, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công, bổ nhiệm Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ông Dương Anh Đức (SN 1968, quê quán tại TP Đà Nẵng) có trình độ Phó giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học. Ông Dương Anh Đức có quá trình công tác gắn liền với ngành giáo dục. Ông gắn bó với TPHCM từ năm 1990 tới nay.

Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1996, ông là giảng viên Trường Đại học Tổng hợp TPHCM.

Từ năm 1996 đến năm 2011, ông Dương Anh Đức làm giảng viên, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2017, ông làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin. Trong thời gian này, ông cũng đảm nhận cương vị Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 2015. Ông đồng thời làm Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2020, ông Đức làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (tên gọi trước thời điểm sắp xếp, sáp nhập các sở, ngành).

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND TPHCM khóa IX, diễn ra tháng 3/2020, ông Dương Anh Đức được các đại biểu thống nhất bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM. Ông Dương Anh Đức đảm nhiệm chức vụ này tới tháng 5/2024.

Từ tháng 5/2024, ông Dương Anh Đức làm Bí thư Quận ủy quận 1 cũ.

Ngày 1/7 vừa qua, sau khi sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ông Dương Anh Đức được phân công, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đến ngày 17/7, ông Dương Anh Đức được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.