Ô tô tông xe đầu kéo trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, tài xế tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào 4h30 ngày 28/8, trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Phần đầu ô tô đầu kéo bị biến dạng sau va chạm (Ảnh: Tuấn Duy).

Theo thông tin ban đầu, anh L.K.D. (SN 1985, trú tại TP Huế) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam. Đến địa điểm trên, xe của anh D. va chạm với xe đầu kéo khác lưu thông cùng chiều phía trước.

Tai nạn làm tài xế L.K.D. tử vong, một người khác trên xe của anh D. bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, đã có mặt xử lý hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.