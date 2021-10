Ô tô tông hàng loạt xe máy, một phụ nữ tử vong

Dân trí Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 29/10 trên tuyến ĐT 607 đoạn qua địa bàn thành phố Hội An (Quảng Nam) làm một người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ Công an TP Hội An, khoảng 19h50 ngày 29/10, tại đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An, xe ô tô mang BKS 92A-063.57 do ông Nguyễn T. (38 tuổi, trú phường Cẩm Hà, TP Hội An) điều khiển đang lưu thông hướng Hội An - Đà Nẵng thì xảy ra va chạm mạnh với 3 xe máy chạy theo chiều ngược lại.

Xe ô tô mang BKS 92A-063.57 bị hư hỏng nặng (Ảnh: CTV).

Các xe máy gặp nạn gồm xe BKS 92C1-232.12 do chị K.L. (SN 1988, trú TP Hội An) điều khiển; xe BKS 92C1-187.13 do chị N.T.H. (SN 1994, trú TP Hội An) điều khiển và xe BKS 92F1-094.83 do chị N.T.S. (SN 1986, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị K.L. tử vong tại chỗ, chị H. và chị S. bị thương nhẹ. Tại hiện trường, đầu xe ô tô bị biến dạng, 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ rơi vãi khắp đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Công an TP Hội An điều tra, làm rõ.

Công Bính