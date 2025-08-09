Ô tô Mercedes bất ngờ bốc cháy trên đường Hà Nội

Sáng 9/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh N.T.A. (trú tại Hà Nội) cho biết, khoảng 9h20 cùng ngày, khi anh đang di chuyển trên đường Xuân Tảo (đoạn gần khu đô thị Starlake, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) thì phát hiện ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30M-863.xx bốc cháy trên đường.

Theo anh A., thời điểm xảy ra sự việc, nữ tài xế điều khiển ô tô Mercedes phát hiện phía nắp capo xe bốc khói trắng, sau đó lửa bùng phát nên đã vội vàng dừng phương tiện.

"Khi chiếc xe bốc cháy, nhiều người đi đường và người dân quanh đó đã sử dụng bình cứu hoả, xin nước ở công trình bên cạnh... hỗ trợ dập lửa. Khoảng 10 phút sau đám cháy được dập tắt, may mắn không có thiệt hại về người", nam nhân chứng kể.

Hình ảnh chiếc ô tô Mercedes bốc cháy trên đường Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan tới sự việc, trao đổi với phóng viên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, tuyến đường trên do đơn vị quản lý phụ trách, tuy nhiên trong sáng nay, cảnh sát chưa nhận được thông tin từ người dân trình báo.