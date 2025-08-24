Ô tô lao vào vỉa hè tông người dân, hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

Ngày 24/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, tổ chức điều tra, làm rõ vụ tai nạn tại địa phương khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào 15h44 ngày 23/8, ô tô (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đột ngột chuyển hướng, lấn trái đường rồi lao vào vỉa hè, tông vào một người dân và nhiều xe máy đang đỗ bên đường.

Ô tô lao lên vỉa hè tông người dân và hàng loạt xe máy ở Đà Lạt (Ảnh cắt từ video).

Cú tông mạnh khiến người đi đường bị hất tung về phía trước, rơi xuống đường, bị thương nặng, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Vụ va chạm làm ô tô và nhiều xe máy hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý hiện trường, làm rõ vụ việc.