Ô tô chở cát gây sập cầu dân sinh ở Bình Phước

Khoảng 12h30 ngày 20/3, xe ben chở cát chạy qua cầu Ba Ven bắc qua suối ở ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) khiến cây cầu bị sập.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Hải).

Nghe tiếng động lớn, người dân sống sát hiện trường chạy ra kiểm tra, phát hiện xe ben lật ngang dưới suối. Nhân chứng nhanh chóng hỗ trợ nam tài xế bị thương đi cấp cứu.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, đặt biển cảnh báo và rào chắn để đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận, sau khi cầu bị sập, do nước suối cạn nên một số người dân vẫn lưu thông xe máy qua đây.

Chính quyền sau đó cũng điều động xe cuốc đến hiện trường để san lấp đường tạm, đảm bảo cho người dân lưu thông qua khu vực.

Cầu Ba Ven được xây dựng từ lâu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của các hộ dân ấp Ba Ven đi vào rẫy và qua các ấp khác trên địa bàn xã.

Cây cầu đã xuống cấp và chính quyền địa phương đã cắm bảng cảnh báo cầu yếu. UBND huyện Lộc Ninh đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để đầu tư, xây mới cầu Ba Ven, đảm bảo người dân lưu thông an toàn, thuận tiện.