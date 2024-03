Sập cầu treo ở Nghệ An

Ngày 6/3, ông Vi Thế Long - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh - xác nhận, vào khoảng 13h20 cùng ngày, cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến (xã Châu Hạnh) bất ngờ đổ sập.

Cầu treo Kẻ Nính bị sập hoàn toàn (Ảnh người dân cung cấp).

Hình ảnh hiện trường cho thấy, cầu bị đổ sập hoàn toàn; dây văng, khung thép và các tấm bê tông nằm trên bãi bồi, một phần cấu kiện cầu nằm dưới lòng sông.

Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người. Một con trâu của người dân chăn thả ở bãi bồi dưới cầu bị chết.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Châu Hạnh, cầu treo Kẻ Nính được xây dựng từ năm 2011 với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng. Cầu được thiết kế cầu treo dây võng bán vĩnh cửu bằng thép hình và bê tông cốt thép. Khổ cầu 2,4m, chiều dài toàn cầu 168m gồm 1 nhịp treo dây võng dài 132m và 2 nhịp dẫn dài 36m.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến một con trâu của người dân bị chết (Ảnh người dân cung cấp).

"Sau trận lũ năm 2023, cầu bị sụt lở hai bên mố, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nên địa phương đã cấm đi lại qua cầu, do vậy khi sự cố xảy ra rất may không có thiệt hại về người", nguồn tin từ UBND xã Châu Hạnh cho biết.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Châu Hạnh và Công an huyện Quỳ Châu cùng các đơn vị chức năng đã có mặt để làm rõ nguyên nhân.