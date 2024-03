Sáng 7/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu cho biết đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân cầu Kẻ Nính bất ngờ đổ sập.

"Chúng tôi đang vào cuộc làm rõ vụ việc này; nếu có dấu hiệu vi phạm, sai phạm sẽ xử l‎ý nghiêm. Nếu cầu sập do hỏa hoạn, thiên tai hoặc theo năm tháng cũng phải làm rõ…", lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu cho biết.

Cầu treo Kẻ Nính đổ sập (Video: Nguyễn Thanh).

Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Châu cũng xác nhận, sau sự cố sập cầu treo, chiều qua (6/3), công an huyện đã vào cuộc điều tra theo chỉ đạo từ công an tỉnh.

Cầu treo Kẻ Nính được khởi công xây dựng năm 2011, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2014. Công trình do UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 24 tỷ đồng.

Đến năm 2022, cầu treo này có dấu hiệu hư hỏng phần mố, chính quyền đã rào hai đầu cầu lại, cấm người dân lưu thông.

Ngày 27/9/2022, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ, phần đất đắp, mố cầu bị sạt lở; làm sụt, nghiêng thanh neo của mố M2.

Ngay sau sự cố, UBND huyện đã thực hiện cấm đường, đặt biển cảnh báo, cử người trực gác cấm người và phương tiện lưu thông trên cầu; đồng thời báo cáo sự việc lên UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan.

UBND huyện kiến nghị Sở Giao thông vận tải Nghệ An xem xét, hỗ trợ khảo sát đánh giá nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình. Trong trường hợp cần thiết phải có sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia, đánh giá nguyên nhân và biện pháp khắc phục cụ thể.

Nguyên nhân ban đầu được đánh giá do lún phần đất dưới thanh neo mố M2, tạo ra dịch chuyển thanh neo, kéo theo trụ cáp đổ, làm sập toàn bộ cầu (Ảnh: Kế Kiên).

Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, công trình tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn của trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Quỳ Châu khiến những hư hỏng, sụt lún công trình trước đó bị tác động lớn hơn.

Tháng 10/2023, UBND huyện Quỳ Châu phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa cầu treo Kẻ Nính với giải pháp gia cố nền đường sau 2 mố cầu, đắp đất mái taluy âm khu vực mố M2, xây ụ bảo vệ cáp chủ.

Sau sự cố xảy ra, UBND huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt, sản xuất hai bên khu vực cầu, bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Cầu treo Kẻ Nính đổ sập đè chết một con trâu (Ảnh: Kế Kiên).

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 13h20 cùng ngày, cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến (xã Châu Hạnh) bất ngờ đổ sập.

Tại hiện trường cầu bị đổ sập hoàn toàn, dây văng, khung thép và các tấm bê tông nằm trên bãi bồi, một phần cấu kiện cầu nằm dưới lòng sông.

Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người. Một con trâu của người dân chăn thả ở bãi bồi dưới cầu bị chết.