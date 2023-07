Ô nhiễm "chạy" từ chỗ này sang chỗ khác, người dân dựng lều chặn rác

Sáng 20/7, ngày thứ 2 liên tiếp người dân gần bãi rác An Hiệp (Ba Tri, Bến Tre) tập trung chặn đường, căng băng rôn không cho xe rác vào bãi. Trên đường dẫn vào bãi rác, hàng chục người thay phiên nhau túc trực ngày đêm, người dân dựng cả lều lán để bám trụ lâu dài.

Hàng chục người dân thay phiên trực trên đường vào bãi rác An Hiệp để chặn xe chở rác (Ảnh: CTV).

"Kinh khủng, mùi hôi thối nồng nặc bay khắp nơi, 2 năm nay nước rỉ từ bãi rác tràn ra khiến kênh mương đen ngòm, nước sinh hoạt, tưới tiêu của người dân bị ô nhiễm, chúng tôi không thể chịu được nữa", bà Trương Thị Nhẹ có nhà gần bãi rác An Hiệp nói.

Một người đàn ông trong đoàn chặn xe rác cho biết, trong vùng còn nhiều hộ không có nước máy, đang dùng nước kênh mương để sinh hoạt. Nước rỉ rác khiến kênh mương ô nhiễm, dẫn đến người dân không còn nguồn nước để dùng.

Người dân dựng lều lán quyết bám trụ lâu dài (Ảnh: CTV).

Cũng trong đoàn chặn xe rác, ông Huỳnh Văn Châu cho biết, 10 năm nay kể từ khi bãi rác hình thành, việc nuôi tôm của gia đình ông cũng như nhiều người trong vùng liên tục thất bát. Rác từ bãi rác bay xuống ao, khiến nước ô nhiễm, tôm liên tục mắc bệnh chết.

"Trước đây còn đỡ, khoảng 1 năm nay tình hình ô nhiễm trở nên kinh khủng. Mỗi ngày có hơn 100 xe chở rác về đây, rác chất cao như núi. Rác bay, rồi khói đốt rác bay vô nhà thường xuyên, mùi thì không tả nổi", ông Châu nói.

Băng rôn phản đối bãi rác ô nhiễm được người dân căng ở nhiều nơi (Ảnh: CTV).

Những người dân căng băng rôn đều bày tỏ ý kiến, mong muốn cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra. Một số hộ dân cạnh bãi rác An Hiệp sợ môi trường ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe, mong muốn được di dời, tái định cư ở nơi khác để an tâm sinh sống.

Người dân còn cho biết thêm, họ nhìn thấy nước rỉ từ bãi rác An Hiệp chảy trực tiếp ra sông Hàm Luông (nhánh chính của sông Mekong).

Bãi rác An Hiệp đang xử lý rác bằng cách chôn lấp, rác chất cao không được che chắn (Ảnh: CTV).

Trả lời báo chí, ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre thừa nhận có tình trạng phát tán mùi, nước rỉ rác ra môi trường, gây ô nhiễm quanh bãi rác An Hiệp.

Ông Tuấn cho biết, Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (huyện Châu Thành) có công suất xử lý 160 tấn rác/ngày, nhưng đang phải tạm đóng cửa vì gây ô nhiễm. Tạm thời bãi rác An Hiệp đang tiếp nhận rác thay cho nhà máy Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Bãi rác An Hiệp hiện đang xử lý rác bằng cách chôn lấp. Ông Tuấn cho biết thêm, ngành chức năng đang thực hiện các giải pháp như xây dựng tường rào bao quanh khu vực bãi rác, phủ bạt che chắn các khu vực bãi rác. Dự kiến trong khoảng 30 ngày tới tình hình sẽ được kiểm soát.