Nước mắt người vợ sau vụ tai nạn khiến hai cha con thương vong ở Bình Dương

Đến tối 10/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể ông Nguyễn Nhựt B. (44 tuổi, ngụ phường Bình An, TP Dĩ An) cho gia đình lo hậu sự.

Ngồi chờ nhận thi thể chồng tại nhà Đại thể Trung tâm y tế TP Dĩ An, bà Lê Thị Bé (40 tuổi, vợ ông B.) liên tục gào khóc. Ngồi bên cạnh bà Bé, cô con gái nhỏ 14 tuổi cố bình tĩnh, an ủi mẹ.

Bé gái an ủi người mẹ trong lúc chờ nhận thi thể cha (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông B. là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải, xảy ra trên đường ĐT 743A (phường Bình An) vào trưa 10/1 mà Dân trí đã đưa tin. Con trai của ông B. là Nguyễn Nhựt M. (10 tuổi) bị thương ở mặt, đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Bé cho biết ông B. quê Bình Định, còn bà quê Long An. Người thân hai bên đều ở quê, bây giờ chồng ra đi như vậy, bà không biết phải làm sao.

Bà Bé làm nhân viên văn phòng tại TP Thủ Đức (TPHCM), ông B. làm trong lĩnh vực môi giới nhà đất, xe cộ... Hàng ngày, công việc đưa đón con do ông B. phụ trách.

"Mấy năm nay, ông ấy không cho tôi chở con đi học vì thấy giao thông khu vực này nguy hiểm, ông sợ tôi gặp chuyện không may. Sáng nay (9/1 - PV) ông chở 2 con đi học, tới trưa người ta gọi cho tôi báo tin nói chồng bị tai nạn", bà Bé sụt sùi.

Bà Bé cho biết thêm, bà đi làm buổi trưa không về nên việc ăn uống cha con tự lo. Trưa cùng ngày, cha con mua hai ổ bánh mì treo trên xe, đợi về đến nhà sẽ nấu thêm đồ ăn. Sau tai nạn, hai ổ bánh mì rơi lại ở hiện trường.

Đến chiều 10/1, một số người thân của bà Bé từ Long An đã lên tới TP Dĩ An, người nhà của ông B. cũng đang trên đường từ Bình Định vào để lo hậu sự.

Nhiều người sinh sống cạnh nhà ông B. trên đường Trần Đại Nghĩa khi biết tin đã đến phụ dọn dẹp nhà cửa, dựng rạp, sắp xếp bàn ghế đợi gia đình đưa thi thể ông B. về để tổ chức đám tang.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã đưa tin, hơn 11h cùng ngày, ông Nguyễn Nhựt B. lái xe máy chở con trai 10 tuổi trên đường ĐT 743A, hướng từ quốc lộ 1K đi ngã 3 Tân Vạn.

Khi xe máy đến trước khu dân cư Phú Hồng Thịnh 9 (phường Bình An, TP Dĩ An), có một ô tô 7 chỗ đang đậu sát lề, ông B. liền đánh lái lách ra ngoài.

Đúng lúc này, nam tài xế lái chiếc xe tải biển số 63C-064xx cùng chiều phía sau tới đã xảy ra va chạm với xe máy của ông B..

Vụ va chạm làm hai cha con ông B. ngã xuống đường, người cha bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ, người con trai bị thương được đưa vào bệnh viện.