Nước lũ tràn qua khách sạn ở đèo Khau Phạ cuốn trôi nhiều ao cá tầm, cá hồi

Ngày 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, tại một khách sạn nằm trên đèo Khau Phạ, sát quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Tú Lệ xảy ra tình trạng nước lũ tràn qua khu vực khách sạn, cuốn trôi nhiều ao cá tầm, cá hồi giống.

Nước lũ tràn về, cuốn trôi nhiều ao cá giống của khách sạn trên đèo Khau Phạ (Ảnh: Yên Bái).

Theo ông Nghĩa, khu vực khách sạn nêu trên được xây dựng gần một thác nước, chủ khách sạn tận dụng suối nước để nuôi cá kết hợp kinh doanh khách sạn. Hiện tại chưa có số liệu thống kê cụ thể về tài sản. Vụ việc cũng không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND xã Tú Lệ cho hay, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25, tới rạng sáng 26/8 đã khiến nước lũ dâng cao, chính quyền đã di dời hơn 10 hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở tới nơi an toàn.

Chính quyền địa phương cho biết khách sạn xây dựng cạnh một dòng thác để tận dụng nước nuôi cá tầm, cá hồi giống (Ảnh: Yên Bái).

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to và rất to. Nước lũ tại một số dòng sông, suối chảy trên địa bàn các xã lên nhanh và dâng cao. Công an các xã trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.

Cũng trong sáng nay, mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Sơn Lương (Lào Cai) khiến nhiều thôn đã bị cô lập.

Trước tình hình trên, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Sơn Lương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, tổ chức di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân lưu trú hoặc di chuyển qua khu vực nguy hiểm.