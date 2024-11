Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Bình Dương, nửa năm sau gia đình mới phát hiện

Ngày 29/11, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc con của chị này bị nhóm nam nữ đánh hội đồng.

Trước đó, chiều 28/11, một clip ghi lại cảnh bé gái bị nhóm nam nữ đánh hội đồng tới tấp được chia sẻ qua mạng xã hội. Theo clip, mặc dù thiếu nữ kia đã van xin nhưng nhóm thiếu niên vẫn dùng tay chân tấn công liên tục.

Qua xác minh, bé gái bị đánh là Võ Ngọc Khánh V. (13 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh hội đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với Dân trí, chị Tôn Thị P. (36 tuổi) cho biết, V. là con gái của chị, vụ việc xảy ra khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay.

Chị P. kể hai vợ chồng lên Bình Dương làm thuê nên dẫn các con đi theo, chị đăng ký cho V. học ở trường THCS Nguyễn Văn Tiết, TP Thuận An.

Cuối năm học lớp 7, thấy con gái đi chơi về bị gãy 1 chiếc răng, tinh thần hoảng loạn, chị P. gặng hỏi nhưng con gái không nói gì. Rồi sau đó V. xin mẹ được chuyển trường về huyện Xuân Lộc để học.

Chị P. cho biết chị chỉ nghĩ là con gái muốn về quê học nên chị đồng ý xin chuyển trường cho con, nhưng từ đó tới nay tâm lý của V. thay đổi bất thường.

"V. thường ngày linh hoạt, nói chuyện lanh lẹ. Mà sau khi xin chuyển trường tới nay là con ít nói chuyện, ít tiếp xúc, thay đổi hoàn toàn. Tôi cố hỏi nhiều lần nhưng con gái nói không có gì" chị P. kể.

Cách đây khoảng một tháng, thấy con gái có nhiều bất thường, chị P. kiểm tra điện thoại của con thì "điếng người" khi thấy clip V. bị đánh trong một nhóm chat, cùng với đó là nhiều tin nhắn đe dọa sẽ có người tiếp tục tìm đánh con gái.

Lúc này, V. mới khai sự thật là cuối năm học lớp 7, nữ sinh bị một nhóm bạn đánh hội đồng tại một nhà kho ở phường Bình Nhâm (TP Thuận An). Người mẹ nói sẽ đi trình báo công an nhưng con gái xin để thi xong học kỳ.

"Khi tôi phát hiện đoạn video thì V. mới kể lại là con bị đánh, bị các bạn hăm dọa nên sợ quá mới xin chuyển trường. Mà chuyển về Đồng Nai rồi vẫn bị nhóm đó nhắn tin hăm dọa sẽ tìm tới đánh tiếp khiến tinh thần con gái tôi luôn bất an, hoảng sợ", chị P. chia sẻ.

Chị P. cho biết đã trình báo Công an ở Đồng Nai và Bình Dương. Trong chiều 29/11, đội cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An sẽ tiến hành làm việc, lấy lời khai để có hướng xử lý vụ việc.