Nữ cán bộ công an "môi giới" cho đồng đội vay nặng lãi

"Giới thiệu" cho đồng đội vay nặng lãi với số tiền lớn, nữ cán bộ công an đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật Cảnh cáo.

Ngày 23/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk có Thông cáo báo chí về phiên họp định kỳ lần thứ 9 kết luận một số nội dung sai phạm của một số cán bộ, lãnh đạo.

Nhiều lãnh đạo, cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng.

Theo đó, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, đảng viên Chi bộ Công an phường Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột), nguyên đảng viên Chi bộ 4, Đảng bộ cơ sở phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bà Hạnh có vi phạm khi giới thiệu, làm trung gian cho đồng đội vay tiền nhiều lần với số lượng lớn, lãi suất cao so với quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định, khuyết điểm, vi phạm của bà Hạnh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác. Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất thi hành kỷ luật bà Hạnh bằng hình thức Cảnh cáo.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Trọng Kiên, đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế, ma túy, Đảng bộ Công an huyện Krông Năng, nguyên Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Trại tạm giam thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh, ông Kiên là cán bộ quản giáo, thành viên ca trực đêm 19/11/2016 đến sáng ngày 20/11/2016 đã thiếu kiểm tra, giám sát, thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao nên để các can phạm trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh. Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định hình thức kỷ luật Khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng nêu rõ những vi phạm của ông Y Te BKrông - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lắk, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Krông Bông. Trên cương vị là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông, ông Y Te BKrông chưa có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, để nạn phá rừng xảy ra thường xuyên, liên tục trên địa bàn huyện trong năm 2019 và 2020. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật hình thức Cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk còn xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Dương Quốc Trung, đảng viên, công chức kiểm lâm huyện Lắk, nguyên công chức kiểm lâm huyện Krông Bông phụ trách địa bàn xã Cư Pui. Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 3/2020, ông Dương Quốc Trung đã không chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng trái pháp luật... Do đó, ông Dương Quốc Trung bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Đối với ông Phạm Văn Sơn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Thành Công, Đảng bộ thị trấn Ea Súp, với trách nhiệm là Trưởng Công an huyện Ea Súp giai đoạn 2010 - 2018, ông có sai phạm, khuyết điểm trong việc xem xét, cùng các cơ quan liên quan đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Công an xã không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ học vấn; không đảm bảo quy định về tiêu chuẩn... Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với ông Phạm Văn Sơn.

Đối với ông Vũ Đình Trưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Chủ tịch UBND huyện ông Trưng có vi phạm, khuyết điểm trong việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Công an xã khi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm không có Tờ trình của Phòng Nội vụ, không có ý kiến thẩm định của Văn phòng UBND huyện Ea Súp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, vi phạm trên của ông Trưng đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy từ thời điểm xảy ra vi phạm đến khi xem xét, thi hành kỷ luật đã trên 5 năm, đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Vì vậy, không thi hành kỷ luật đối với ông Trưng.

