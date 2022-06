Nợ thuế, 4 giám đốc doanh nghiệp tại Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ký thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Đình T. (trú ở xã Tiền Phong, Quế Phong) - Giám đốc Công ty CP gạch ngói Sông Lam; ông Nguyễn Chí C. (trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) - Giám đốc Công ty CP 475; ông Nguyễn Trung D. (trú phường Quang Trung, thành phố Vinh) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Trường Yên; bà Hồ Thị H. (trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) - Giám đốc Công ty TNHH Bình Vũ Giá.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Chí C. - Giám đốc Công ty CP 475.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh với các ông Hồ Đình T., Nguyễn Chí C. và Nguyễn Trung D. là từ ngày 15/6, còn bà Hồ Thị H. là từ 17/6.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh là do các cá nhân trên là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ngoài việc hàng tháng các đơn vị nợ thuế đều được cơ quan thuế gửi thông báo đôn đốc nộp thuế, thì trước đó 4 công ty này đều đã được mời lên để nhắc nhở và yêu cầu nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Đức, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022, một trong những giải pháp quan trọng là làm tốt công tác thu hồi nợ thuế.

Công ty cổ phần 475 nợ thuế dẫn đến giám đốc công ty này bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân nêu trên là một trong những biện pháp nhằm thu hồi nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng công bố danh sách 218 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 858 tỷ đồng. Đứng trong tốp đầu là Công ty TNHH thương mại Minh Khang (số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TPHCM), nợ hơn 300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 16, có địa chỉ tại số 16, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An, nợ hơn 63,8 tỷ đồng; Công ty TNHH An Thịnh Khang (xóm 4, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nợ 61,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC (có địa chỉ số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM), nợ 61 tỷ đồng...

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Công ty TNHH thương mại Minh Khang đăng ký tại địa chỉ nói trên, được thành lập vào năm 1995, do bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956, quê Hải Dương) làm đại diện pháp luật.

Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An của Công ty TNHH thương mại Minh Khang phải nộp 211 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do doanh nghiệp này không thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật, dẫn đến tổng số tiền thuế nợ hiện nay (bao gồm cả tiền phạt nộp chậm) tăng lên hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm việc với bị can Nguyễn Thị Thu, Công ty TNHH thương mại Minh Khang (Ảnh CANA).

Ngày 16/9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang (chồng bà Thu).

Trong quá trình triển khai dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.