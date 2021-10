Nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích vì rơi xuống biển và lật thuyền trên sông

Dân trí Các lực lượng chức năng Nghệ An đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 2 người mất tích trong lúc đánh cá trên biển và lật thuyền trên sông trong đêm.

Vào khoảng hơn 4h ngày 2/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu NA 96888 TS do anh Phùng Minh Hiệp (SN 1977, trú tại khối Đồng Tiến, phường Nghị Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) làm chủ đang khai thác thủy sản tại tọa độ 18051'60''N - 105047'02''E (cách Đảo Ngư 7 hải lý về hướng Bắc), có thuyền viên gặp nạn.

Trên của anh Phùng Minh Hiệp có 10 ngư dân, trong lúc đánh cá thì anh H.P.T. (SN 1977, trú tại khối Đồng Tiến, phường Nghị Thủy, thị xã Cửa Lò) không may bị rơi xuống biển.

Sau khi nhận được tin báo, BĐBP Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng liên lạc với thuyền trưởng tàu cá bị nạn, phát thông báo hàng hải và huy động các tàu cá cùng tổ đội, hoạt động gần khu vực tàu cá gặp sự cố đến hỗ trợ để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 9h sáng 2/10, tung tích nạn nhân vẫn chưa tìm được tìm thấy.

Các lực lượng chức năng Nghệ An đang nỗ lực tìm kiếm tung tích mất tích trong lúc đánh cá trên sông (Ảnh: CTV).

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 19h ngày 1/10, chị B.T.L. (SN 1980, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) trong khi đang ở trên sông Hiếu thì không may bị lật thuyền rồi mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nguyễn Tú