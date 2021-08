Lào Cai: Lật thuyền trên sông Chảy, một người mất tích

Dân trí Theo cơ quan chức năng huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) nạn nhân bị mất tích do lật thuyền là anh Giàng Seo C. (SN 1977), ở xã Bản Mế.

Khoảng 18h ngày 31/7, khi đang chèo thuyền trên sông Chảy (tại khu vực gần gầm cầu bê tông Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, Lào Cai), thuyền của anh Giàng Seo C. bất ngờ bị lật. Anh C. bị nước lũ cuốn mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng và người thân chưa tìm thấy anh C.

Được biết vào đêm 31/7 đến rạng sáng ngày 1/8, khu vực anh C. bị lật thuyền có mưa rất to. Nước lũ từ thượng nguồn sông Chảy đổ về gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm, cứu hộ.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai tổ chức tìm kiếm anh Giàng Seo C. bị mất tích khi đang bơi thuyền (Ảnh Báo Lào Cai).

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đang tích cực tìm kiếm anh C. dọc tuyến sông Chảy, đoạn từ huyện Si Ma Cai đến khu vực hồ thủy điện Cốc Ly.

Trước đó, trưa ngày 28/7, người dân thôn Lầu Thí Chải (xã Tả Thàng, Mường Khương, Lào Cai), phát hiện thi thể một bé gái hơn chục tuổi bị đuối nước dạt vào bờ sông Chảy.

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là cháu T.S.S. (SN 2007), ở xã Tả Thàng. Cơ quan chức năng xác định cháu S. bị tử vong do trượt chân ngã xuống sông.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo thời điểm này đang là mùa mưa lũ nên người dân cần chú ý chủ động phòng chống thiên tai. Người dân không nên đi ra ven sông khi nước lũ lớn đổ về, không đi thuyền mảng trên sông suối khi nước dâng cao, lũ chảy xiết.

Phạm Ngọc Triển