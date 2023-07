Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 8

Tăng phí sát hạch lái xe

Từ ngày 1/8, Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực thay thế Thông tư 188/2016, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Quy định mới đã tăng mức phí sát hạch lái xe các hạng A1 đến A4: Lý thuyết 60.000 đồng/lần; thực hành 70.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng).

Phí sát hạch giấy phép lái xe được điều chỉnh từ ngày 1/8 (Ảnh: Thế Hưng).

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F lần lượt lý thuyết 100.000 đồng/lần (tăng 10.000 đồng); thực hành trong hình 350.000 đồng/lần (tăng 50.000 đồng); sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng (tăng 20.000 đồng). Ngoài ra học viên còn phải lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông với lệ phí 100.000 đồng/lần.

Công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên

Có hiệu lực từ 1/8, Nghị định 33/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định, công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên.

Trong đó, tiêu chuẩn công chức văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội như sau:

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Trình độ giáo dục phổ thông: tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức.

Trường hợp luật có quy định khác với nghị định thì thực hiện theo quy định của luật đó. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Nghị định 33 không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã do đã bố trí Công an chính quy ở cấp xã.

Tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định số 42/2023 của Chính phủ về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 14/8 chính thức điều chỉnh tăng với 2 mức: Tăng 12,5% mức hưởng của tháng 6/2023 với người đã được tăng thêm 7,4% từ ngày 1/1/2022; tăng thêm 20,8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 1/1/2022 đến trước 1/7/2023.

Tuy nhiên, do thời điểm có hiệu lực của Nghị định 42/2023 là 14/8 nên tại kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 7, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời vẫn thanh toán tiền theo mức cũ.

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Để đảm bảo chế độ, chính sách cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn nêu rõ, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, ngành bảo hiểm sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8; đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Như vậy, tại kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 8 này sẽ có hơn 3 triệu người thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng được nhận mức tiền mới và còn được truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7.

Nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày

Từ 15/8, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội có hiệu lực.

Luật mới nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật.

Bên cạnh đó đã bổ sung thông tin "Nơi sinh" vào hộ chiếu; bỏ yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn 6 tháng đối với người xuất cảnh tạo điều kiện cho công dân di chuyển sang nước ngoài; được làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông online...

Nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 quy định, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu, do Chủ tịch nước quyết định.

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt cấp bậc đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Luật mới cũng bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND gồm: Một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Đồng thời quy định Trung đoàn trưởng ở các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an TPHCM và Công an TP Hà Nội; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Công an TP thuộc Công an TP Hà Nội và Công an TPHCM có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Luật mới đã nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND (Ảnh: Nam Anh).

Luật mới quy định, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan là 47 tuổi (trước đó là 45 tuổi), sĩ quan cấp úy là 55 tuổi (trước đó là 53 tuổi); sĩ quan cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá thì nam là 57 tuổi và nữ là 55 tuổi (trước đó lần lượt là 55 tuổi và 53 tuổi); sĩ quan cấp bậc hàm Thượng tá thì nam 60 tuổi, nữ 58 tuổi (trước đó nam 58 tuổi, nữ 55 tuổi);

Sĩ quan cấp bậc hàm Đại tá thì nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi (trước đó nam 60 tuổi và nữ 55 tuổi); sĩ quan cấp Tướng, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam là 62 tuổi, nữ là 60 tuổi (trước đó quy định chung là 60 tuổi).

Riêng với sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi với nam và hơn 60 tuổi với nữ (quy định cũ đang là hơn 60 tuổi với nam và hơn 55 tuổi với nữ).

Được đăng ký xe tại nơi tạm trú

Kể từ ngày 15/8, người dân được đăng ký xe mô tô tại nơi tạm trú, công an cấp xã theo Thông tư số 24/2023 của Bộ Công an.

Khoản 2, Điều 3 Thông tư 24 nêu rõ, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì được đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp trúng đấu giá biển số xe.

Như vậy, người dân có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký, cấp biển số xe.

Thông tư mới còn ghi nhận nhiều quy định khác như: biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe; xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe được giữ lại biển số để cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình; không nộp phạt vi phạm giao thông, người vi phạm không được giải quyết thủ tục đăng ký xe...