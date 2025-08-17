Những khu vực nào bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 7h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Theo dự báo, khoảng 7h ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 và hoạt động trên đất liền phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đến 7h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới khả năng không mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 18/8, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày và đêm 17/8, khu vực từ Khánh Hòa đến TPHCM, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo dự báo, ngày và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định hôm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Bên cạnh đó, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.