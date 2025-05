Những đảng viên trẻ làm theo lời Bác

Đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Anh Nguyễn Hải Long, Công ty Cổ phần xuất khẩu Ninh Bình, thành phố Hoa Lư, vinh dự được tuyên dương là Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: Thùy Dung - TTXVN).

Sức trẻ là đầu tàu tại địa phương

Nhiệt huyết, dễ mến, tận tâm, năng động, sáng tạo trong công việc là những nhận xét mà nhiều đoàn viên thanh niên cũng như người dân phường Ninh Phong, thành phố Hoa Lư khi nói về đảng viên trẻ Dương Xuân Mạnh.

Nhiều năm qua, với vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên phường Ninh Phong, Mạnh luôn tích cực tham mưu, tổ chức tốt các hoạt động đoàn nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên cũng như có những sáng kiến hay, hiệu quả được thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương.

Anh đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn phường xây dựng nhiều chương trình an sinh xã hội; hằng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, Trung thu, các ngày lễ lớn; nhận nuôi và hỗ trợ 6 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các phong trào và tổ chức các hoạt động thu hút hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia; kêu gọi, vận động xã hội hóa các chương trình lên tới hàng trăm triệu đồng trong giai đoạn từ 2020 - 2024...

Đặc biệt, để nêu gương trong đảng viên, không chỉ vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng tham gia hiến máu mỗi năm, anh Mạnh đã tích cực tham gia hiến máu 28 lần trong nhiều năm qua.

Anh Dương Xuân Mạnh cho biết, để phát huy được sức trẻ của thanh niên, lan tỏa phong trào đoàn tại địa phương, anh luôn xác định là một đoàn viên, đảng viên trẻ phải nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đi đầu trong mọi phong trào, tạo sự lan tỏa đến đoàn viên thanh niên cũng như người dân hiểu được ý nghĩa của các phong trào đoàn, tạo sự đồng thuận để thực hiện nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, Dương Xuân Mạnh vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; được Thành đoàn Ninh Bình tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2021"; được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vinh danh "Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025"…

"Cây" sáng kiến

Với sự năng nổ, nhiệt huyết của một cán bộ, đảng viên trẻ, những năm qua, đảng viên trẻ Nguyễn Hải Long, công tác tại Công ty Cổ phần xuất khẩu Ninh Bình đã tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động đề ra nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

10 năm gắn bó với Công ty, anh Nguyễn Hải Long đã có trên 30 sáng kiến được ứng dụng thành công vào thực tiễn sản xuất, giúp tối ưu hóa quy trình, tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng, mẫu mã cho các sản phẩm của công ty như: Sáng kiến lắp các thiết bị hỗ trợ máy may; sáng kiến kết hợp nhiều công đoạn phức tạp lên máy lập trình khổ lớn, giúp rút ngắn thời gian sản xuất và tận dụng được nguồn lao động mới, chưa có nhiều kinh nghiệm… Từ các nỗ lực, cố gắng của bản thân, anh đã được Công ty ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Chị Vũ Thị Thủy, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần xuất khẩu Ninh Bình đánh giá, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đảng viên trẻ Nguyễn Hải Long đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng, thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với hoạt động của cộng đồng, xã hội, từ đó "truyền lửa" cho những đoàn viên thanh niên nối tiếp, xung kích đảm nhận nhiều công việc khó, mới, góp phần củng cố, phát triển tổ chức đoàn, hội, đội cũng như xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Hòa chung vào dòng chảy của thời đại, phát huy truyền thống của vùng đất Cố đô lịch sử, các thế hệ thanh niên Ninh Bình đã đoàn kết, không ngại hy sinh, gian khổ, tô thắm truyền thống yêu nước của quê hương anh hùng. Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hành động cách mạng, chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên. Các phong trào thi đua sôi nổi không chỉ mang tới những lợi ích vật chất cho xã hội, mà còn tạo môi trường để mỗi đoàn viên, thanh niên bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm cho biết, nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu là những cán bộ Đoàn cơ sở, điển hình tiêu biểu trong vận động đoàn viên, thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính; chủ động đảm nhận thực hiện đề tài, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác; hăng say lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động. Đồng thời, họ cũng là những người sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tham gia bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thời gian tới, mỗi đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Ninh Bình tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ động, sáng tạo đảm nhận những khâu khó, việc mới, dám nghĩ, biết làm, không ngừng phấn đấu, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.