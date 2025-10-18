Bản lĩnh, trí tuệ của các nữ quân nhân Học viện Quân y

Tham dự có: Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó chính ủy Học viện Quân y; Thượng tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cùng hơn 300 cán bộ, hội viên tiêu biểu của Học viện.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Phụ nữ Quân đội và trực tiếp là Phòng Chính trị Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, phong trào thi đua của phụ nữ Học viện Quân y được triển khai thường xuyên, sôi nổi, có chiều sâu, trở thành phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên.

Công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ở bất cứ lĩnh vực nào, dù cuộc sống, điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, song, trên từng cương vị chức trách được giao, cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện Quân y đều phát huy được khả năng, sức sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong nhiệm vụ đào tạo, cán bộ, hội viện phụ nữ đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ để phát triển phong trào với nhiều nội dung, biện pháp, cụ thể, thiết thực. Nhiều hình thức, phương pháp giảng dạy sinh động, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hăng hái tham gia đổi mới công tác đào tạo. Các nữ học viên luôn xác định tốt nhiệm vụ, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; tích cực tham gia nhiều hình thức, mô hình học tập phù hợp, đạt hiệu quả.

Trong nhiệm vụ điều trị, cán bộ, hội viên phụ nữ chiếm trên 40% quân số Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Lực lượng phụ nữ của hai bệnh viện và Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp cứu, thu dung, điều trị và chăm sóc toàn diện bệnh nhân...

Theo Đại tá Vũ Quyết Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, giai đoạn 2020-2025, Hội Phụ nữ cơ sở và cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện Quân y được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng 7 Bằng khen (6 tập thể và 1 cá nhân), 28 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 15 tập thể được tặng Cờ thi đua và 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y cho biết, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp, các Hội phụ nữ cơ sở trong Học viện đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Trên cơ sở đó, các Hội phụ nữ cơ sở đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

“Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện rất vui mừng trước những thành tích tiêu biểu xuất sắc mà phụ nữ Học viện đã đạt được 5 năm qua. Trước đó, đã có 1 tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong phụ nữ Quân đội được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tuyên dương và khen thưởng.

Buổi gặp mặt, tuyên dương hôm nay có 5 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng. Các tập thể và cá nhân đó đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cán bộ, hội viên phụ nữ; là những bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ sắc hương của Học viện trong 5 năm qua”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các tổ chức Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Học viện Quân y về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ trong thời kỳ mới.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các tổ chức Hội bám sát nhiệm vụ của đơn vị, phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện để tổ chức các hoạt động thi đua của phụ nữ đúng hướng, phù hợp với thực tiễn đơn vị, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên; tập trung đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua trong Hội Phụ nữ, kịp thời bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm lan tỏa mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.