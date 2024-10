Những đám tang trong lũ, dùng thuyền chở quan tài đi an táng

Chiều 30/10, tại "rốn lũ" Lệ Thủy (Quảng Bình), nước đã rút, tuy nhiên hàng ngàn căn nhà vẫn còn bị ngập, chia cắt. Trên tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện này, các phương tiện chưa thể lưu thông, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Ở huyện Lệ Thủy, những gia đình có người thân không may qua đời đúng đợt lũ, phải kê cao quan tài người đã khuất, tạm hoãn an táng. Trong đó có 2 trường hợp tại thị trấn Kiến Giang, 1 trường hợp ở xã An Thủy và 1 trường hợp ở xã Lộc Thủy.

Một gia đình ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy dùng thuyền chở quan tài người quá cố đi chôn cất (Ảnh: Nhật Anh).

Sau 3 ngày ngồi canh quan tài bố giữa mênh mông nước lũ, đến sáng nay (30/10), chị Đặng Thị Kiều, trú huyện Lệ Thủy cùng gia đình đã dùng thuyền đưa quan tài người quá cố đi an táng. Bố chị Kiều là ông Đặng Đại Long (63 tuổi), mất do bệnh tật vào sáng 27/10.

Căn nhà của gia đình chị Kiều nằm ở vùng trũng thấp, ngập hơn 1,5m, những ngày qua, gia đình chị phải nhờ hàng xóm dùng giàn giáo, kê quan tài lên cao, tránh bị ướt.

Hiện nay, mặc dù nước còn ngập nhiều làng mạc tại huyện Lệ Thủy, nhưng vì không thể để người quá cố nằm lại quá lâu, nhiều gia đình đã mượn, thuê thuyền để chở quan tài đi an táng.

Nước lũ bủa vây, nhiều gia đình có người mất phải kê cao quan tài, chờ nước rút (Ảnh: Nhật Anh).

Một trường hợp khác mất trúng ngày lũ lụt là bà Dương Thị Hẹ, trú xã Lộc Thủy.

Chiều nay (30/10), gia đình bà cũng đã dùng thuyền đưa bà về nơi yên nghỉ.

Bà Hẹ sống cùng con trai trong căn nhà cấp 4, trận lũ này, căn nhà ngập gần 2m, gia đình phải kê quan tài của bà lên sát mái nhà .