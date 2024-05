Dự án cầu Thanh Nam có mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, chiều dài 344m, rộng 10,5m cùng hệ thống đường dẫn dài gần 200m bắc qua sông Thu Bồn, nối phường Cẩm Châu và Cẩm Nam (thành phố Hội An), do UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư, khởi công vào năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023.

Dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hội An (Quảng Nam), nhưng đến nay vẫn "đắp chiếu" do vướng mặt bằng đường dẫn 2 đầu cầu (Ảnh: Đức Thanh).

Cầu Thanh Nam là dự án quan trọng, nhằm giải quyết nhu cầu giao thông giữa phường Cẩm Nam với trung tâm thành phố Hội An, khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường Hoàng Diệu và khu vực chợ Hội An. Đồng thời tạo cảnh quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng nên đến nay hạng mục cầu đã hợp long, nhưng phải chờ đường dẫn ở hai bờ. Tại 2 đường dẫn lên cầu có một số hộ dân không thống nhất với phương án đền bù nên vẫn chưa bàn giao đất (Ảnh: Đức Thanh).

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Hội An (chủ đầu tư dự án cầu Thanh Nam), phường Cẩm Châu có 6 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án thi công đường dẫn lên cầu, trong đó đã có 5 hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng, hiện chỉ còn một trường hợp chưa đồng tình với phương án đền bù.

Tại phường Cẩm Nam cũng vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng tương tự, trong đó một hộ đang vướng tranh chấp đất đai đang được tòa án thụ lý xét xử nên phải chờ (Ảnh: Đức Thanh).

Tại huyện Duy Xuyên có dự án cầu Tây An 1 và Tây An 2 bắt qua sông Cầu Chìm, được đầu tư 250 tỷ đồng, đã hoàn thiện các hạng mục nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn. Trong ảnh là cầu Tây An 1 ở huyện Duy Xuyên chưa có đường dẫn (Ảnh: Ngô Linh).

Cầu Tây An 1 dài 307m và Tây An 2 dài 79m, nằm trong dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị của thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), kết nối Trung tâm hành chính huyện, quốc lộ 1 và quốc lộ 14H.

Tuy nhiên, gần một năm sau khi các hạng mục chính trên 2 cây cầu cơ bản hoàn thiện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, do thiếu đất đắp các bên mố cầu và đường dẫn.

Theo UBND huyện Duy Xuyên, dự án cầu Tây An 1 và 2 phải tạm dừng thi công một số hạng mục do trên địa bàn và các huyện lân cận đang khan hiếm nguồn đất đắp. Trên địa bàn huyện không còn mỏ đất đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng rất lớn đến các dự án còn tồn đọng lẫn những dự án sắp triển khai.

Hiện nay, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện tại dự án đạt khoảng 55% theo hợp đồng thi công xây dựng. Các cây cầu Tây An 1, Tây An 2 cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể thi công các hạng mục khác do chờ đấu nối với hạng mục nền mặt đường, mố cầu (Ảnh: Ngô Linh).

Dự án cầu Tây An 2, huyện Duy Xuyên vẫn chưa hoàn thành đường dẫn 2 đầu cầu (Ảnh: Đức Thanh).

UBND huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được cấp mỏ khai thác làm vật liệu thông thường, đồng thời đẩy nhanh triển khai thi công các hạng mục còn lại trên toàn tuyến nhằm kịp tiến độ như đã đề ra.

Đối với các mỏ khoáng sản đã được quy hoạch thì khẩn trương lập thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tại huyện Quế Sơn, dự án cầu Trà Đình bắc qua sông Ly Ly (xã Quế Phú) với tổng vốn đầu tư hơn 62 tỷ đồng dù đã xây xong, nghiệm thu phần thân cầu từ tháng 6/2020, nhưng gần 4 năm nay, phần đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa được thi công (Ảnh: Đức Thanh).

Tại thị xã Điện Bàn, công trình cầu và đường dẫn vào đường ĐH14.ĐB (giai đoạn 1) được khởi công cuối năm 2017, tiến độ theo hợp đồng ký kết đến tháng 3/2019 hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi làm xong phần thân cầu, đến nay vẫn chưa có đường dẫn, cầu đang "đắp chiếu" (Ảnh: Đức Thanh).

Dự án cầu và đường dẫn ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện nối phường Điện Thắng Bắc với phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, được khởi công tháng 3/2021, dự kiến hoàn thành đầu năm 2023. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 230 tỷ đồng.

Đường dẫn phía phường Điện Thắng Bắc được thảm nhựa, phía phường Điện Ngọc chưa hoàn thành, người dân phải qua lại bằng cầu sắt đã xuống cấp cách cầu mới 400m về phía đông nam (Ảnh: Đức Thanh).