Hai cây cầu trăm tỷ bỏ hoang vì không có đường dẫn

Cầu Tây An 1 dài 307m và Tây An 2 dài 79m, nằm trong dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị của thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), kết nối Trung tâm hành chính huyện, quốc lộ 1 và quốc lộ 14H.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt với kinh phí 250 tỷ đồng, do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư; khởi công từ tháng 4/2020 và dự kiến tháng 4 năm nay đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, gần một năm sau khi các hạng mục chính của 2 công trình cầu đường bộ trên cơ bản hoàn thiện, hiện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, do thiếu đất đắp các bên mố cầu và đường dẫn.

Khu vực dự án cầu Tây An 1 và Tây An 2 (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Văn Tân (60 tuổi, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) cho biết 2 cây cầu đã xây xong nhưng thiếu đường dẫn nên người dân không thể qua cầu. Trong các cuộc họp với lãnh đạo xã, người dân cũng đã nêu ý kiến và được cho biết do thiếu đất đắp các bên mố cầu, đường dẫn.

"Người dân kiến nghị chính quyền sớm hoàn thành dự án chứ không thể để cầu "đắp chiếu" mãi như vậy. Bởi đây là 2 công trình nằm trong dự án đường tránh lũ, đóng vai trò vô cùng quan trọng", ông Tân nói.

Các hạng mục của 2 công trình cầu đã hoàn thiện nhưng chưa có đường dẫn lên cầu nên chưa thông tuyến qua cầu (Ảnh: Ngô Linh)

Theo ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, dự án phải tạm dừng thi công một số hạng mục do trên địa bàn và các huyện lân cận đang khan hiếm nguồn đất đắp. Huyện không còn mỏ đất đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng rất lớn đến các dự án tồn đọng lẫn những dự án sắp triển khai.

Hiện nay, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện tại dự án đạt khoảng 55%, theo hợp đồng thi công xây dựng. Các cây cầu Tây An 1, Tây An 2 cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể thi công các hạng mục khác do chờ đấu nối với hạng mục nền mặt đường, mố cầu.

Nguyên nhân chưa làm đường dẫn lên cầu là thiếu đất đắp mố cầu và đường dẫn (Ảnh: Ngô Linh).

UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ban chức năng đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được cấp mỏ khai thác làm vật liệu thông thường, thi công các hạng mục còn lại trên toàn tuyến kịp tiến độ.

Đối với các mỏ khoáng sản đã được quy hoạch, khẩn trương lập thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.