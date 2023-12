Cầu trăm tỷ ở Hội An "đứng bánh" do thiếu đường dẫn

Dự án cầu Thanh Nam có chiều dài 344m, rộng 10,5m cùng hệ thống đường dẫn dài gần 200m bắc qua sông Thu Bồn nối phường Cẩm Châu và Cẩm Nam (TP Hội An), do UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư, khởi công vào năm 2020 và dự kiến ban đầu hoàn thành vào tháng 8 năm nay.

Vị trí đường dẫn ở bên phường Cẩm Châu (Ảnh: Ngô Linh).

Đây là dự án quan trọng, nhằm giải quyết nhu cầu giao thông giữa phường Cẩm Nam với trung tâm TP Hội An, khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường Hoàng Diệu và khu vực chợ Hội An; đồng thời, tạo cảnh quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng nên đến nay hạng mục cầu đã hợp long, nhưng vẫn phải chờ đường dẫn ở 2 bờ. Cụ thể, tại 2 đường dẫn lên cầu có một số hộ dân không thống nhất với phương án đền bù nên vẫn chưa bàn giao đất.

Vị trí đường dẫn ở phường Cẩm Nam (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trần Biển (phường Cẩm Châu, TP Hội An) cho biết, địa phương đã nhiều lần họp dân nhưng đâu lại vào đấy. Nhà ông nằm ngay bên cạnh đường dẫn lên cầu, do dự án còn dang dở nên con đường vào nhà ông đi lại rất khó khăn, mùa mưa nước đọng, ngập tới đầu gối. Ông Biển hy vọng dự án sớm triển khai để người dân ổn định cuộc sống.

"Từ ngày dự án triển khai đến nay đã hơn 4 năm, khổ không tả xiết, cứ mưa là ngập. Dân chúng tôi cứ tưởng cuối năm nay có cầu đi lại thuận tiện, giờ lại nằm ì đó, phương tiện đi lại khó khăn, cỏ mọc um tùm", ông Biển bức xúc nói.

Cầu trăm tỷ xây xong đã lâu nhưng chưa có đường dẫn (Video: Ngô Linh)

Ở phía đường dẫn thuộc phường Cẩm Nam, người dân cũng bức xúc không kém. Bà Nguyễn Thị Thêm (phường Cẩm Nam) cho hay, khi dự án mới triển khai, người dân đã nhường đất nhưng đến nay cây cầu vẫn chưa đưa vào sử dụng. Vật liệu dự án chất đống dưới cầu, rác bừa bãi gây hôi thối, ruồi muỗi.

"Mỗi khi đứng dưới đây nhìn lên cầu càng thêm bực mình, làm cầu cho dân đi mà giờ không biết đi đường nào. Cây cầu gần chợ Hội An bắc qua Cẩm Nam cứ 7h sáng hay 17h chiều là tắc nghẽn giao thông. Cây cầu mới này rất cần thiết, giúp giảm kẹt xe, người dân đi lại thuận tiện hơn", bà Thêm nói.

Hạng mục cầu đã thi công xong các dầm chính và hợp long từ cuối tháng 3 (Ảnh: Ngô Linh).

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng TP Hội An (chủ đầu tư dự án) cho biết, phường Cẩm Châu có 6 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án thi công đường dẫn lên cầu, trong đó đã có 5 hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng, còn 1 trường hợp chưa đồng tình với phương án đền bù.

Tại phường Cẩm Nam, công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc, 1 hộ vướng tranh chấp đất đai, đang được tòa án thụ lý xét xử nên phải chờ.

Các cấp ngành thành phố Hội An đang tiến hành các bước lần cuối để cưỡng chế trường hợp không bàn giao mặt bằng ở phường Cẩm Châu.