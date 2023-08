Nhóm phóng viên tố bị cản trở, hành hung khi ghi hình "đất tặc"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, phóng viên T.Đ. (báo Nhà báo và Công luận) cho biết, chiều 31/7 trong quá trình tác nghiệp ghi hình các phương tiện ô tô tải (được cho là có dấu hiệu chở quá tải và hết hạn kiểm định) chở đất lưu thông trên địa bàn thôn Đức Thành, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, anh cùng đồng nghiệp bị một số đối tượng dùng xe ô tô tải chặn trước và sau đầu xe.

"Có gần 10 ô tô tải đậu dọc trên tuyến đường bê tông liên xã với dụng ý chặn đường di chuyển ghi hình của chúng tôi. Chặn xe không cho chúng tôi đi, nhóm người này tiến đến gần sau đó dùng những lời lẽ đe dọa, đập vào cửa kính xe và dùng tay đấm vào người chúng tôi", anh Đ. tố cáo.

Nhóm người này bị tố cáo đã đe dọa, cản trở phóng viên tác nghiệp (Ảnh: T.Đ).

Cũng theo anh Đ., trước sự việc này, anh đã gọi điện báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương. Sau đó Công an xã Xích Thổ đến ghi nhận sự việc để làm rõ.

Lãnh đạo Công an huyện Nho Quan cho biết thêm, công an huyện đã cử tổ công tác xuống phối hợp với công an xã để làm rõ tố cáo của phóng viên T.Đ.

Một chiếc xe tải được cho là đang chắn ngang đường để chặn nhóm phóng viên (Ảnh: T.Đ).

Nhà báo T.Đ. cho biết thêm, thời gian gần đây anh nhận được phản ánh từ người dân trên địa bàn xã Xích Thổ về việc có tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép ra khỏi địa bàn để tiêu thụ. Anh cùng đồng nghiệp đã đến hiện trường xác minh thông tin này và bị nhóm người lạ đe dọa, ngăn cản như trên.