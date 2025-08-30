Nhiều tuyến đường kẹt xe khi người dân về quê nghỉ lễ 2/9

Cơn mưa bất ngờ càng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhiều người phải nhích từng chút một trên đường.

Tại khu vực cầu Bình Triệu, tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn khi cầu Bình Triệu 1 tạm cấm ô tô lưu thông để phục vụ công tác duy tu, sửa chữa. Điều này đã khiến lượng xe cộ dồn về các tuyến đường lân cận, gây quá tải cho khu vực cửa ngõ này.

Xe cộ ùn ứ kéo dài ở cầu Bình Triệu (Ảnh: Tuyết Vy).

Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động để phân luồng, điều tiết liên tục. Tuy nhiên, do lượng xe quá lớn cùng đổ dồn về ngay khung giờ cao điểm khiến tình trạng kẹt xe kéo dài đến tối muộn.

Người dân vất vả trên đường về quê (Ảnh: Tuyết Vy).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tình trạng ùn tắc tại Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu không phải lần đầu xảy ra. Đây vốn là một trong những cửa ngõ huyết mạch phía Đông Bắc thành phố, nối TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Khoảng 18h, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, đúng thời điểm người dân đổ về quê nghỉ lễ 2/9. Lượng phương tiện tăng đột biến cộng với mưa lớn khiến giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và các tuyến đường tại trung tâm rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Tương tự, tại quốc lộ N2 (xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) cũng xảy ra tình trạng kẹt xe. Đáng chú ý, nhiều xe máy lấn sang làn đường trái chiều để chạy, khiến cho tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng (Ảnh: Lan Ngọc).

Trong dòng xe cộ hối hả, một người mẹ đã trải bạt cho con nhỏ nằm nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình dài (Ảnh: Lan Ngọc).

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch đảm bảo giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9). Dự báo sơ bộ cho thấy nhu cầu đi lại tăng cao tại hầu hết lĩnh vực vận tải, riêng sản lượng hành khách ở ga Sài Gòn tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.